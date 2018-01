الممثل الكوميدي جيري ساينفيلد يتلقَّى تدريباً على القنص باستخدام أهداف فلسطينية

واجه الممثل الأميركي الكوميدي جيري ساينفيلد انتقادات عديدة، عقب الصور التي نُشرت له خلال زيارته لما يسمى "معسكر مكافحة الإرهاب"، داخل إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في الصفة الغربية.









ساينفيلد زار إسرائيل في أول أيام العام 2018 مع عائلته، وكان ضمن برنامج الزيارة التوجه إلى أكاديمية التدريب تلك، إذ توفر تدريبات للسائحين لتعلم "مواجهة الإرهابيين"، بحسب موقع Fox News.









التدريبات تضم استخدام الأسلحة في قنص أهداف بشريه على شكل رجال فلسطينيين، يرتدون الزي التقليدي.

















العديد من المستخدمين العرب والاجانب على الشبكات الاجتماعية وجهوا نقداً لاذعاً للممثل الأميركي، إذ قال أحدهم عبر حسابه على تويتر "جيري ساينفيلد وعائلته يلعبون كالفاشيين في الضفة الغربية، يعلّم أبناءه كيف يقتل الفلسطينيين ويسرق الأرض، لا شيء مضحك في الفصل العنصري والاحتلال وتوسيع المستوطنات، واحتلال الفلسطينيين".

Jerry Seinfeld and his family play fascists in the West Bank. Indoctrinating his young children to murder Palestinians and steal land. There is nothing funny about apartheid, occupation, settlement expansion, and executing occupied Palestinians. https://t.co/hypj7NLmwd — Remi Kanazi (@Remroum) January 8, 2018

وقال شخص ثان، "تفسيري الوحيد لصور جيري ساينفيلد، هو أنه يعتقد أن التسلية هي في قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم".

My only interpretation of these pictures is that Jerry Seinfeld thinks that it is entertaining to kill Palestinians and steal their land... pic.twitter.com/Df4zCFf01T — Jamal Dajani جمال (@JamalDajani) January 8, 2018

وكتب آخر "إنه أمر يدعو إلى الغثيان أن يتواطأ جيري ساينفيلد في تبييض آلة الموت الإسرائيلية".

It's sickening that Jerry Seinfeld is so casually complicit in the whitewash of Israel's heinous death machine. Miko Peled calls the IDF the most well funded terrorist organization in the world. The US has been propagandized for so long but it's time to wake up #FreePalestine — penguins4BDS ❤️🇵🇸 (@dinjarie) January 9, 2018

وبحسب موقع Jerusalem Post فإن صفحة المعسكر على فيسبوك نشرت الأحد الماضي خبر زياره ساينفيلد وعائلته مع صورة داخل المعسكر، لكنها مسحت الخبر الثلاثاء، دون أن تقدم تفسيراً لإزالة المنشور.

كذلك لم يصدر أي تعليق من الممثل الأميركي حتى الآن حول الانتقادات التي طالت زيارته للمعسكر.