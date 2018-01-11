يوم تاريخي في ملاعب السعودية.. الاستعدادات اكتملت لأول مباراة بحضور نسائي.. وهكذا سيبدو شكل المدرجات

يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018 لن يكون يوماً عادياً في السعودية، فهو اليوم الذي ستحظى فيه المرأة بأول امتيازاتها الجديدة بشكل عملي، عندما ستتمكن بشكل رسمي من حضور مباريات كرة القدم المحلية.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن اكتمال الاستعدادات في الملاعب الثلاثة المعتمدة لاستضافة العائلات في كل من جدة والرياض والدمام، التي أصبحت مدرجاتها جاهزة لاستقبالهم.

وسيكون هناك أماكن جلوس ومداخل وبوابات مخصصة للعائلات فقط، بشكل منفصل عن الأفراد.

وستكون مباراة الأهلي والباطن، يوم 12 يناير/كانون الثاني، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، هي أول مباراة تشهد حضوراً نسائياً. وتليها مباراة القمة السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد يوم السبت، 13 يناير/كانون الثاني في الرياض.

مباراة الأهلي والباطن يوم ١٢ يناير ع ملعب "الجوهرة" ستشهد اول تواجد للعائلات في الملاعب السعودية.. الملاعب الثلاثة المعتمدة لإستضافة العائلات في "جدة والرياض والدمام" مدرجاتها اصبحت جاهزة لإستقبالهم.. هنالك اماكن ومداخل وبوابات مخصصة للعائلات فقط 👍🏼 pic.twitter.com/Ex4G4wogio — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) December 24, 2017

وكانت السلطات السعودية أعلنت في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية، والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب، بدءاً من مطلع عام 2018.

السعوديات لن يدخلن الملاعب لمشاهدة المباراة فقط، بل يمكن للمدخنات منهن أن يحظين بمكان مخصص لذلك، إذ أظهرت صور على السوشيال ميديا تخصيص أماكن لتدخين السيدات داخل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمحافظة جدة، والمعروف باسم "الجوهرة".

الصور التي نشرها حساب "عداد مشاريع جدة"، الشهير بمتابعة جميع المشاريع القائمة بالمحافظة الساحلية، أثارت موجة جدلٍ واسعة بين مغردي تويتر.

كما أظهرت الصور تجهيزات الحواجز بين مناطق الأفراد والعائلات، وتوفير دورات مياه مخصصة للسيدات فقط.

ملعب الجوهرة ب #السعودية واخر الاستعدادات الخاصة لإستقبال العائلات..دورات مياه ومرافق تدخين للنساء. pic.twitter.com/P08FyBCsAM — سَراة نيوز (@saratnews) January 8, 2018

النساء لن يظهرن في الملاعب بالألوان السوداء التقليدية للعباءة النسائية فقط، بل سيتمكنّ أيضاً من تشجيع فرقهن المفضلة بشكل جديد. إذ نشرت صحيفة عاجل الإلكترونية، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، صوراً لعباءات نسائية تحمل ألوان أشهر الأندية السعودية، معلقة على واجهات أحد المتاجر.

الصور أظهرت عباءات تحمل ألواناً كالأصفر والأزرق والأخضر، ممثلةً لألوان أكثر الأندية شعبية في السعودية كالهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

طرح عباءات التشجيع النسائي

وسط إقبال متوسط لاسيما في الرياض وجدة والدمام ويتوقع أن يزداد الإقبال على عباءات تشجيع الأندية الكبرى مع إقتراب موعد السماح للعوائل بالدخول إلى الملاعب وتراوحت أسعارها بين 250 و400 ريال في ظل توقعات بأن تنخفض الأسعار مستقبلًا مع تزايد الكميات المعروضة pic.twitter.com/walAw25G7U — ماجد فتيني (@majed_waheep) November 14, 2017

وقالت الصحيفة إن الإقبال على العباءات ما زال متوسطاً، بينما يتوقع أن يزداد مع بداية العام الجديد، وهو الوقت الذي يرفع فيه الحظر عن دخول المرأة السعودية إلى الملاعب، وأن أسعار تلك العباءات لم تكن موحدة فقد تراوحت ما بين 250 إلى 400 ريال سعودي حسب جودة قماشها، ومع زيادة الطلب عليها قد ينخفض سعرها أقل من ذلك.

وبالعودة لأجواء المباراة الأولى، فقد اعتمدت إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة البوابتين الخارجيتين 3 و6، والداخليتين 1 و6 لدخول العائلات. وذكرت صحيفة "الرياضية" أن المشجع القادم مع أفراد عائلته يستطيع الجلوس في المدرجات المخصصة للنساء بالطابق الخامس، فيما لن يتمكن أي مشجع آخر من الجلوس في مدرجات العائلات.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. لكن سمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض، في أيلول/سبتمبر 2017، للمرة الأولى، حيث حضرن احتفالاً بمناسبة العيد الوطني.