ماذا تعرف عن "العاصمة البيضاء"؟ السلطات صادرت العربات ذات الألوان الداكنة بناء على رغبة الرئيس!

أصبحت السيارات السوداء غير مصرح بها في عاصمة تركمانستان، وشرعت الشرطة في عشق آباد بمصادرة السيارات ذات الألوان الداكنة، وذلك لأن رئيس البلاد يعتبر أن اللون الأبيض يجلب الحظ السعيد.

الأمر لم يقتصر على هذا الأمر، فقد أخبرت السلطات أصحاب السيارت السوداء التي تمت مصادرتها، أن عليهم دفع تكاليف إعادة طلائها باللون الفضي أو الأبيض، وفقاً لما نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية.

ويعد الرئيس قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف -الذي اشتهر عنه تقديسه للذات- عاشق معروف للون الأبيض، فهو يعيش في قصرٍ أبيض ويسافر في سيارة ليموزين بيضاء.

ولكن شغفه باللون الأبيض سبَّب ضغوطاً مالية ضخمة على مالكي السيارات السوداء، الذين يواجهون تكاليف هائلة لطلاء سياراتهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي مُنعت فيه النساء من القيادة في تركمانستان، بسبب اتهامهن بالتسبب في معظم حوادث السيارات.

وقال أحد الرجال الذين يقودون سياراتهم في العاصمة لراديو أوروبا الحرة إنه غرم مبلغ 7000 مانات، (وهو ما يعادل 1500 جنيه إسترليني) تكاليف عملية الطلاء، في بلدٍ يبلغ متوسط الأجور فيه حوالي 250 جنيهاً إسترلينياً في الشهر.

وأضاف: "راتبي 1000 مانات (أي 210 جنيهات إسترلينية)، وبذلك حتى لو لم أنفق أي أموال منه في أي مكان، فسوف أضطر لتسليم راتبي السنوي بأكمله فقط لعملية إعادة الطلاء".

وقبل عامين، حظرت تركمانستان استيراد السيارات السوداء، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

كما أفادت التقارير أن الرئيس بردي محمدوف يحظر استيراد السيارات الكوبيه، بالإضافة إلى حظره أرقام لوحات السيارات الشخصية والنوافذ الملونة.

قيود أخرى في هذه العاصمة

الأمر لم يقتصر على السيارات في هذه العاصمة، فقد أفادت أنباء أن السلطات أجبرت المباني السكنية على إزالة وحدات تكييف الهواء لضمان المظهر النقي لعاصمته البيضاء الساطعة.

كما تشير الصحيفة البريطانية أن الشرطة أوقفت السائقات الإناث، وأبلغتهن بوجوب عدم القيادة، أو مواجهة الغرامات المالية.

وقالت إحدى النساء في العاصمة، لم ترغب في الكشف عن اسمها، للصحافة المحلية: "في البداية، اعتقدت أنها مزحة، حتى تم إيقافي شخصياً. والآن، يخشى النساء القيادة، ويطلبن من أزواجهن توصيلهن إلى العمل".

وقد اتهمته جماعات حقوق الإنسان ومعارضوه منذ فترة طويلة بالقمع منذ وصوله إلى السلطة في عام 2007.

تحمل العاصمة، المعروفة باسم "مدينة الرخام الأبيض"، رقماً قياسياً عالمياً لأعلى نسبة مبانٍ مزخرفة بالرخام الأبيض.

