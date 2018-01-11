اقتنص اللقب من بيل غيتس.. مالك Amazon أصبح أغنى رجل في التاريخ بثروة تقدر بـ105 مليارات

مَن مِنَّا لا يحلم بأن يصبح في ليلة وضحاها مثل جيف بيزوس، الذي أصبح أغنى رجل في التاريخ.

اكتسب بيزوس مؤخراً هذا اللقب، بعدما بلغت ثروته حداً طائلاً جديداً، إذ بلغت قيمة أسهم شركته قيمة قياسية غير مسبوقة، رفعت من قيمة ثروة بيزوس الصافية إلى رقم قياسي مقداره 105.1 مليار دولار، حسب ما نقلته وكالة Bloomberg الأميركية.

الرقم الجديد فاق الـ100 مليار دولار، التي كان بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، قد جمعها في أبريل/نيسان 1999.

وعلى مدار الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفعت أسهم أمازون حوالي 57%، أما في هذا العام 2018 فحتى الآن فقد قفزت أسهم العملاق التجاري الإلكتروني 6.6%، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وتابع أمازون هيمنته طيلة فترة العطل الأخيرة، حاصداً 89% من سوق الإنفاق الإلكتروني وسط الموزعين.

وتبلغ قيمة الثروة الصافية لبيزوس أكثر من بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، الذي تخطى حد الـ93 ملياراً هذا الأسبوع.

وحسب Bloomberg فإن ثروة غيتس كادت بكل سهولة تبلغ حد الـ150 مليار دولار، لولا مئات الملايين التي أنفقها في صورة أسهم في مايكروسوفت، والمليارات التي أنفقها نقداً أو على أصول مالية أخرى في أعمال خيرية.

وبالإضافة إلى أمازون فإن بيزوس هو مالك صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

