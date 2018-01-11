الإماراتي الأفضل عربياً.. والسوري والعراقي يتنافسان على النهاية.. ما ترتيب باسبورك في قائمة دخول الدول دون تأشيرة؟

في هذه اللحظة، ربما كنت تتمنى أن تكون حاملاً لجواز السفر الألماني، خاصةً لو كنت محباً للسفر، إذ يُمكّن حامله من دخول 177 دولة دون تأشيرة من أصل 195 دولة بالعالم، كما يحتل المركز الأول في ترتيب عالمي لأفضل جوازات السفر بالعالم.

إذ نشرت مؤسسة Henley & Partners ترتيباً لأفضل جوازات السفر لدول العالم لعام 2018، حسب تمكين حامليها من السفر دون تأشيرات، وذلك بناءً على معلومات جمعتها من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وهنا، ننقل لك معلومات ملخصة حول أفضل جوازات السفر العالمية والعربية:

أفضل 20 جواز سفر حول العالم









1- الألماني- 177 دولة.

2- سنغافورة- 176 دولة.

3- الدنمارك- 175 دولة.

4- فنلندا- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

5- فرنسا- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

6- إيطاليا- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

7- اليابان- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

8- النرويج- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

9- السويد- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

10- المملكة المتحدة- 175 دولة (المركز الثالث مكرر).

11- النمسا- 174 دولة (المركز الرابع).

12- بلجيكا- 174 دولة (المركز الرابع مكرر).

13- لوكسمبورغ- 174 دولة (المركز الرابع مكرر).

14- هولندا- 174 دولة (المركز الرابع مكرر).

15- إسبانيا- 174 دولة (المركز الرابع مكرر).

16- سويسرا- 174 دولة (المركز الرابع مكرر).

17- أيرلندا- 173 دولة (المركز الخامس).

18- كوريا الجنوبية- 173 دولة (المركز الخامس مكرر).

19- البرتغال- 173 دولة (المركز الخامس مكرر).

20- الولايات المتحدة الأميركية- 173 دولة (المركز الخامس مكرر).

ترتيب جوازات السفر العربية









1- الإمارات العربية المتحدة- 133 دولة (المركز 33).

2- الكويت- 83 دولة (المركز 58).

3- قطر- 77 دولة (المركز 62).

4- البحرين- 75 دولة (المركز 63).

5- عمان- 71 دولة (المركز 65).

6- السعودية- 69 دولة (المركز 67).

7- تونس- 66 دولة (المركز 69).

8- المغرب- 61 دولة (المركز 74).

9- موريتانيا- 57 دولة (المركز 78).

10- جزر القمر- 52 دولة (المركز 83).

11- مصر- 48 دولة (المركز 87).

12- الجزائر- 47 دولة (المركز 88).

13- الأردن- 45 دولة (المركز 90).

14- جيبوتي- 45 دولة (المركز 90).

15- السودان- 40 دولة (المركز 94).

16- لبنان- 38 دولة (المركز 96).

17- فلسطين- 37 دولة (المركز 97).

18- ليبيا- 36 دولة (المركز 98).

19- اليمن- 35 دولة (المركز 99).

20- الصومال- 32 دولة (المركز 100).

21- سوريا- 28 دولة (المركز 102).

22- العراق- 27 دولة (المركز 103).

أما أضعف 20 جواز سفر فهي كالتالي:











1- أفغانستان- 24 دولة (المركز 104، وهو المركز الأخير في القائمة).

2- العراق- 27 دولة (المركز 103، المركز قبل الأخير).

3- سوريا- 28 دولة (المركز 102).

4- باكستان- 30 دولة (المركز 101).

5- الصومال- 32 دولة (المركز 100).

6- اليمن- 35 دولة (المركز 99).

7- نيبال- 36 دولة (المركز 98).

8- ليبيا- 36 دولة (المركز 98).

9- فلسطين- 37 دولة (المركز 97).

10- إريتريا- 37 دولة (المركز 97).

11- لبنان- 38 دولة (المركز 96).

12- كوسوفو- 38 دولة (المركز 96).

13- إيران- 38 دولة (المركز 96).

14- بنغلاديش- 38 دولة (المركز 96).

15- جنوب السودان- 39 دولة (المركز 95).

16- كوريا الشمالية- 39 دولة (المركز 95).

17- إثيوبيا- 39 دولة (المركز 95).

18- السودان- 40 دولة (المركز 94).

19- سريلانكا- 41 دولة (المركز 93).

20- ميانمار- 42 دولة (المركز 92).

ولتعرف ما الدول التي يُمكنك دخولها دون تأشيرة، يُمكنك اختيار اسم دولتك في خانة My Passport is كما يظهر في الصورة التالية، وذلك عبر دخول هذا الرابط.









ثم الضغط على Countries Visa-Free Access، التي تظهر تحت صورة جواز السفر، وستظهر لك أسماء الدول التي يسمح لك باسبورك دخولها دون تأشيرة.