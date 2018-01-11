الجيش ينتشر بمدن تونسية.. احتجاجات متصاعدة واعتقالات بالمئات وسط دعوات لمسيرة بعنوان "تونس تستعيد ثورتها"

قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، إن الشرطة اعتقلت 330 محتجاً متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية، مع تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي، ضد إجراءات تقشف، بينما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية.

شهود عيان، قالوا لرويترز إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية، بعد انسحاب كليّ لقوات الأمن من المدينة، الليلة الماضية، عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

يأتي ذلك في وقت قرَّر فيه عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة، تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، وذلك يوم الأحد القادم، بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الإثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018، لخفض العجز في الميزانية، وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس، لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيراً.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي، التي تفجَّرت في 2011. لكن 9 حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين، ولم تتمكن أيٌّ منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وشملت احتجاجات الليلة الماضية العديد من المدن الأخرى، ومن بينها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين، وكانت عنيفة، وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز، ولاحقت المحتجين، وانتشر الجيش في سوسة وقبلي أيضاً، سعياً لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفاً للمتظاهرين في عدة مدن. ‭‭ ‬‬وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات الأمنية اعتقلت حوالي 330 شخصاً متورطين في أعمال تخريب وسلب الليلة الماضية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة، يوم الإثنين، إلى حوالي 600 شخص.

دعوات للتحقيق واتهامات حكومية للمعارضة

على إثر ذلك، طالبت الجبهة الشّعبية في تونس (ائتلاف يساري له 15 مقعداً بالبرلمان من أصل 217)، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال النّاطق باسم الجبهة حمة الهمامي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، "نطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة تضم شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والإستقلالية والاهتمام بالشأن الوطنى للتحقيق في أحداث الشغب الأخيرة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين".

كما دعا الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إيجاد حلول للشّباب، الذّي يعاني البطالة والبؤس والفقر وتستهويه المخدرات والإرهاب، "عوض اتهام الجبهة بالوقوف وراء أحداث التّخريب".

وأمس الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية -وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد- بعدم التحلي بالمسؤولية، والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة، قائلاً "أنا أسمّي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".

وخلال ليل الثلاثاء الماضي، هاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جربة بالقنابل الحارقة، مستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد. وتسبب الهجوم على المدرسة اليهودية في أضرار مادية بسيطة، دون وقوع أي إصابات.