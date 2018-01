الآن سرير الأطفال هذا يختبر ما إذا كنتِ حاملاً ويمنحك سعراً مُخفّضاً في حال النتيجة الإيجابية.. تجدينه في إيكيا

ابتكرت شركة إيكيا السويدية العملاقة للأثاث طريقةً جديدة لاجتذاب الأشخاص الذين من المحتمل أن يصبحوا آباء وأمهات إلى منافذ الشركة الضخمة عبر وضعها إعلاناً في إحدى مجلاتها عن سرير أطفال يُمكِّن النساء في الوقت نفسه من إجراء اختبار حمل.

ووفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، تشجِّع شركة إيكيا النساء اللاتي من المحتمل أن يكُنَّ حوامل على التبوِّل على الإعلان في أحدث مجلاتها الترويجية، إذ تحتوي أوراقه على تقنية مُشابِهة لتقنية اختبارات الحمل. وإذا كان الاختبار إيجابياً، يكشف الإعلان عن تخفيضٍ خاص على السعر للأسرة صاحبة الاختبار.

ونشر حساب مجلة Adweek الإعلانية الأميركية على موقع تويتر تغريدةً قال فيها: "إيكيا تريد منكِ التبول على هذا الإعلان، وإذا كُنتِ حاملاً، ستمنحك تخفيضاً على سعر سرير أطفال".

Ikea wants you to pee on this ad and if you’re pregnant, it'll give you a discount on a crib https://t.co/MjuUiQSkZz pic.twitter.com/wAMXt8IdkJ

