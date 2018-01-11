مبارك وبوش وهوكينغ.. موقع Death List يعلن قائمة لشخصيات عامة ستلقى حتفها خلال عام 2018

هل يمكن التنبؤ بوفاة أحد؟ بالطبع لا، ولكن يبدو أن موقع "قائمة الموت" يكسر هذه القاعدة كل عام، بنشر مجموعة من أسماء الشخصيات العامة المتوقع وفاتها كل عام.

ولم يكسر موقع "قائمة الموت" Death List، ومقره في الولايات المتحدة الأميركية عادته هذا العام، وقام بنشر توقعاته للأسماءِ التي ستموت خلال عام 2018، وتضمنت القائمة 50 اسماً مشهوراً هذا العام.

وأعلن "موقع الموت" وهو موقع سري، بحسب CNN Türk، جعل العالم بأسره يتحدث عنه بسبب التنبؤات الناجحة التي حققها في السنوات الماضية، عن الأسماء التي توقع وفاتها هذا العام.

ولكن أولاً هيا بنا ننظر إلى التوقعات الناجحة لهذا الموقع:

قام الموقع الذي توقع موت أسماء في غاية الأهمية في عالم الفن والسينما والرياضة مثل ديفيد باوي، محمد علي، جورج مايكل، وكاري فيتشر، ببعض التوقعات، التي لا نريد لها أن تتحقق هذا العام.

1- الممثل كيرك دوغلاس



جاء كيرك دوغلاس ذو الـ102عام، ووالده مايكل دوغلاس أيضاً على رأس القائمة.

2- الممثلة ليا براكنيل

3- الأمير فيليب- دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

4- بيلي جراهام- مبشر وواعظ إنجيلي وقائد للرأي.

5- جون ماكين- عضو مجلس الشيوخ الأميركي.

6- بيير كاردين- مصمم أزياء.

7- ستان لي- كاتب ومحرر رسوم مصورة.

وهو مخترع شخصيات الرجل العنكبوت، الديردفيل، الرجل الحديدي الخارق، إكس مان، الأربعة المذهلين، الرجل الأخضر.

8- الممثلة دوريس داي.

9- جيمي كارتر- الرئيس الأميركي السابق.

10- جورج بوش- الرئيس الأميركي السابق.

ويعرف باسم بوش الأب أيضاً.

11- باربرا بوش- السيدة الأولى السابقة.

زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش.

12- روبرت موغابي- رئيس الوزراء النيجيري السابق.

13- محمد حسني مبارك- الرئيس المصري الأسبق.

14- الممثل شون كونري.

قام بإحياء الشخصية الأسطورية جيمس بوند.

15- ستفين هوكينغ- عالم فيزياء.

16- روني وود- موسيقي.

تولى روني وود مهمة عزف غيتار في الفرقة الموسيقة الأسطورية رولينج ستونز.