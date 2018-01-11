أول سعودية تعمل بمحطة وقود تحولها لمحطة نموذجية.. إنها ليست فندقاً، بل هذا ما تفعله اللمسة النسائية

بعد أشهر قليلة من قرار العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، تمكَّنت رئيسة قسم الإعلام في مجموعة الحقيل للاستثمار، المفتشة العامة على محطة الحقيل للخدمات البترولية ميرفت بخاري، أن تكون أول سيدة سعودية تدير محطة نموذجية للمحروقات على طريق الخبر السريع بالمنطقة الشرقية.



بخاري أفادت في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أن الفكرة راودتها من صميم عملها، وبعد قرار القيادة السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة أصبح تواجد النساء في المحطات أمراً لا بد منه، لذا كان لا بد من الإقدام على هذه الخطوة تشجيعاً على تعميمها، لاسيما أن المحطة رقمية وعميلة تسجيل المرأة في السيستم الرقمي يستدعي وجود امرأة في المحطة، لتشعر النساء القائدات للسيارات بالأمان، حسب تصريحاتها لبرنامج "صباح السعودية".

محطة الحقيل للخدمات البترولية محطة متكاملة بجميع مرافقها تفتخر بأنها المحطة الرقمية النموذجية الاولى بالمملكة وافتخر كوني #أول_سعودية مشرفة عامة على المحطة وأراهن بأنها #محطة_البنزين_الأولى في المملكة من يتمنى ان تكون كل محطاتنا بهذه الجودة وهذه الخدمات الإنسانية ريتويت pic.twitter.com/9QDmfU69KM — #مرفت_بخاري (@mervatbukhari) December 21, 2017

بخاري أضافت في لقائها مع قناة "السعودية"، أن "المحطة خدمية، وتعتمد على نظام عمل يقوم على الاهتمام بالنظافة والخدمات الراقية على خلاف المحطات الحالية التي يعرف عنها الإهمال بالنظافة"، معربة عن شعورها بالسعادة كونها أول امرأة سعودية تدخل هذا المجال.

وفي تصريح لصحيفة "سبق"، أكدت سيدة الأعمال أن المحطة التي تشرف عليها هي أول محطة رقمية نموذجية مكتملة الخدمات في المملكة، وتتميز بتقديم أعلى معايير الجودة، وهي تعتبر أحد مشاريع مجموعة الحقيل للاستثمار"، مشيرة أن "الهدف من إنشاء هذا المشروع تقديم نموذج حي على أرض الواقع للنموذج الذي يجب أن يحتذى به في محطات الوقود، ومراعاة إنسانية المواطنين بالصورة الملائمة".

وحول الصعوبات التي ستواجهها، أكدت بخاري أنه "لا صعب أمام الطموح والنجاح، وكونك مؤمنة بقيمة العمل وفائدته للمواطنين ستهون أمامك كل الصعوبات وتتذلل، يكفي أن تسمعي دعوة مواطنة وهي تقول أكرمكم الله كما أكرمتم إنسانيتنا".

وعن بداياتها، روت بخاري لـ"العربية.نت" أنها بدأت في كتابة الشعر والعمل في مجال الإعلام في إحدى المجلات، بعدها انتقلت للعمل في رئاسة تحرير صحيفة "مرايا" التي ما زلت ترأسها إلى الآن وتملكها.

وأوضحت بخاري أنها اتجهت للعمل في قطاع الإعلام أنه فتح أمامها مجال المعرفة والالتقاء بسيدات أعمال، مما جعلها تتجه لاحقاً لافتتاح مركز تجميل في مدينة الدمام.

وخلال عملها الإعلامي، تواصلت بخاري مطولاً مع طبيبة تعمل في "مجموعة الحقيل" حيث كانت تجري معها حوارات صحفية عن مجال التجميل النسائي وعن الخدمات التي تقدمها للمرأة السعودية في علاج مشاكل التجميل وما بعد الولادة.

تباين ردود الفعل بين السعوديين

السيدة ميرفت بخاري اول امراه سعودية تكسر حاجز الجليد بين الرجل والمرأة وتعمل مشرفه ومسؤولة لأكبر محطة وقود بالمنطقة الشرقية تمنياتنا لها بالتوفيق هذه بناتنا عازمات للوصول ومواكبة مستقبل امتنا السعودية / اجمل رساله لمن يريد لهن ملكات بين اربع حيطان!! pic.twitter.com/PJ7F1DHDaz — سعود الفوزان (@saudfozan1) January 9, 2018

ميرفت بخاري؟!اسمها لحاله يثبت انها غير سعوديه مدري متى نخلص من المجنسات وافعالهم اللي محسوبه ع السعوديات وينك م تفتخر بالسعوديات المخترعات والمنجزات وتطلع لنا انجازاتهم والا بس فالحين فمجنسه مشرفة محطه !!وصارت فخر وشي واو — نوره..🌸 (@Noooony49Y) January 8, 2018

"العنصرية" تدفع ميرفت للرد على منتقديها

اكراماً للمواطنين واكراماً للزائرين واكراماً لضيوف منشآتنا الخدمية دائماً وابداً سنعمل جاهدين على تقديم اجمل وأبهى صورة لمعاني العطاء

اخيراً رداً لموجة العنصرية المقيته اقول قال الرسول صلِّ الله عليه وسلم ( كل نسب ابن ادم يسقط يوم القيامة الا نسبي وصهري وسببي) — #مرفت_بخاري (@mervatbukhari) January 9, 2018