نحو 70% من الروس يعتبرون أميركا عدوَّهم الرئيسي.. وماذا عن الإسلاميين؟

يَعتبر نحوُ 68% من الروس الولايات المتحدة العدوَّ الرئيسي لروسيا، كما جاء في استطلاع للرأي أعده مركز ليفادا المستقل ونشره الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، فيما بلغت العلاقات بين موسكو وواشنطن أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح الاستطلاع الذي أُجري بين الأول والخامس من ديسمبر/كانون الأول، أن 66% من الذين سُئلوا عن آرائهم، يعتبرون أن "لروسيا أعداء".

ويقول 68% من هؤلاء الروس المقتنعين بأنهم مهدَّدون، إن واشنطن هي العدو الرقم واحد لموسكو، تليها أوكرانيا (29%)، ثم الاتحاد الأوروبي (14%).

ووصف 5% فقط الإسلاميين بأنهم عدو، وأشار نحو 3% إلى الإرهابيين.

وقد أُجري الاستفتاء على عينة من 1600 شخص في 48 منطقة روسية.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة؛ بسبب النزاع بسوريا والأزمة في أوكرانيا.

وقد تدهورت أيضاً لدى فتح تحقيق بالولايات المتحدة في اتهامات بتدخُّل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وشبهات بتواطؤ بين الكرملين وفريق حملة دونالد ترامب.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014؛ ومن ثم الحرب بشرق أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا.

وشهدت الأشهر الأخيرة إبعاد دبلوماسيين.