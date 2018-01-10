هذا الممثل التركي هو رجل العام 2017.. كان حديث الناس على الشبكات الاجتماعية، وتابعوا تفاصيل حياته خطوة بخطوة

كعادتها كل عام، تختار المجلة الأميركية "GQ"، المتخصصة بأخبار الرجال، شخصية العام التي حققت انتشاراً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، وقد وقع الخيار هذا العام من قبل نسختها التركية على ممثل تركي.

فالمجلة التي مقرها نيويورك، اختارت الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، المعروف بشخصية "بالي بك"، الأكثر حديثاً عنه من قِبل ناشطي الشبكات الاجتماعية لعام 2017.

بداية شهرته كانت من النهاية المؤثرة لمسلسل "حب أعمى"، الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب نسيلهان أتاغول، وانتهى بوفاته.

Ama bu haksızlık ... #KaraSevda A post shared by Kara Sevda (@karasevda.official) on Jul 4, 2017 at 8:16am PDT

واستمر الناس والمعجبون -بحسب الصحف التركية- أسابيع متواصلة، في الحديث عن مسلسل "حب أعمى" والدور البطولي الذي أداه بوراك أوزجيفيت.

وبعد مسلسل "حب أعمى"، شغلت أخبار زفافه على الممثلة فخرية أفجان الناس، حيث تناولت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية تفاصيل زفافهما خطوة بخطوة.

لم ينتهِ الحديث عن بوراك أوزجيفيت هنا، فقد انتهى من تصوير فيلم "أنت أخي 2"، الذي عُرض على دُور السينما، وشاركه البطولة مغني البوب مراد بوز.

❤️ A post shared by Burak Özçivit (@burakozcivit) on Jul 1, 2017 at 2:30am PDT



