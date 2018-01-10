خطوة بخطوة: 48 ساعة في موقع تصوير Game of Thrones لرحلة لا تنسى

إذا كنت من محبي المسلسل الملحمي Game of Thrones وتهوى السفر، فهذا التقرير سيمتعك ويفيدك جداً في التخطيط لرحلة العمر، وحدك أو مع من يشاركونك هذا الولع بالمسلسل الأشهر في العالم.

هذه الرحلة ستأخذك إلى مدينة دوبروفنيك في كرواتيا، والتي كانت لؤلؤة مكنونة تحيط بها الأسوار، حتى أعادها إلى خريطة السياحة والسفر للباحثين عن المغامرات، اختيارها عاصمةً للممالك السبع في مسلسل Game Of thrones.

معظم جنسيات العالم بحاجة للتقدم إلى القنصليات الكرواتية من أجل الحصول على فيزا سياحية، ولكن إذا كنت من حملة فيزا شنغن، فلن تحتاج إلى أي إجراء أو إذن آخر لدخول الأراضي الكرواتية.

وتُعرف مدينة دوبروفنيك في كرواتيا، والتي أُسِّسَت في القرن الخامس، بأنها جوهرة البحر الأدرياتيكي؛ بسبب مناظرها البديعة المطلّة على الساحل الدلماسي، وكانت المدينة المركزية لجمهورية أراغوزا البحرية التي استولت عليها مملكة إيطاليا النابولية في بدايات القرن التاسع عشر.

هذه هي مدينة King's Landing، المكان الذي وقعت فيه أهم أحداث رواية الكاتب جورج مارتن الملحمية.

هذا التقرير الذي نشره موقع النسخة الأميركية من "هاف بوست"، هو دليلك إلى زيارة المدينة في 48 ساعة، وسيرشدك خطوة بخطوة إلى كل مكان يجب أن تراه فيها، والوقت الذي ينبغى لك قضاؤه في كل موقع.

الجمعة - الخامسة مساءً

يمكنك أن تجد نموذجاً طبق الأصل من العرش الحديدي في متحف على جزيرة صغيرة تدعى لوكروم، تبعد نحو 600 متر عن ساحل المدينة.

خذ عبَّارةً لمدة 15 دقيقة إلى الجزيرة، التي أصبحت مدينة كارث الخيالية بنبلائها وتجارها.

صُوِّر هنا المشهد الذي حضرت فيه دينيريس تارغيريان الحفلة التي نظمها تاجر مدينة كارث في الموسم الثاني، بحدائق نباتات دير الفرنسيسكان في لوكروم.

نزهة قصيرة على الأقدام ستأخذك إلى البحر حيث يمكنك السباحة.

ويمكنك أيضاً أن تتمشى مدة 40 دقيقة إلى كهف بيجونز لرؤية مناظر البحر الساحرة.

علماً أن الرحلة البحرية الأخيرة إلى دوبروفنيك تعود في الثامنة.

الثامنة مساءً









امشِ إلى ميناء المدينة القديمة لترى نماذج طبق الأصل من سفن كاراكا التقليدية.

تناوَل الطعام إذا كنت من محبي الأكلات البحرية، في مطعم يحمل اسم لوكاندا بيسكاريغا، والذي يقع إلى جوار بوابة المرفأ القديم.

العاشرة مساءً

Beautiful day for walking the City Walls, overlooking the Old Town and beautiful Onofrio's Fountain. 💙



Photo @ellevt pic.twitter.com/8jQiCkAGEF — Dubrovnik Croatia (@dubrovnikcro) November 11, 2017

خذ جولة قرب ينبوع أونوفريو، الذي كان مصدراً رئيسياً للمياه للسكان في القرن الخامس عشر، واصعد إلى السلالم اليسوعية حيث صُوِّرَت أهم مشاهد الموسم الخامس.

إذا وجدت المكان مزدحماً، فعُد في صباح اليوم التالي باكراً.

السبت- السابعة صباحاً

#Dubrovnik #GameofThrones A post shared by Briony (@brioneh) on Jul 10, 2016 at 3:26am PDT

تقود السلالم اليسوعية المبنيّة على الطراز الباروكي إلى كلية دوبروفنيك الأولى وكنيسة القديس إغناطيوس.

تحولت الكلية إلى قلعة بايلور في المسلسل، أما المناطق المحيطة بها فأصبحت الموقع الأساسي لتصوير مشهد سير سيرسي عاريةً للتكفير عن خطاياها، وهو أكثر مشاهد الموسم الخامس ملحمية.

الثامنة صباحاً

تناوَل وجبة سريعة من مخبز Mlinar ، المخبز الوحيد في الميدان الرئيسي، وخُذ بعض مخبوزات البوريك، وهي معجنات محشوَّة مصنوعة من العجينة متعددة الطبقات.

أنت الآن جاهز لاستكشاف جدران المدينة القديمة، ولكن تأكَّد من الوصول إلى شباك التذاكر قبل وصول السفن السياحية؛ لأنَّها تجعل طابور حجز التذاكر مزدحماً للغاية.

تمتد هذه الجدران التي بُنيت في القرن الثاني عشر للدفاع عن مواطني المدينة من الغزاة، على طول كيلومترين، وما زالت تعتبر واحدة من أعظم الحصون في هذه المنطقة.

الحادية عشرة صباحاً

توجَّه إلى فورت مينسيتا، أعلى نقطة في جدران المدينة.

كانت تُستخدم في المسلسل منزلاً للخالدين، حيث جاءت دينيريس تارغيريان بحثاً عن تنانينها مع غورا مورمونت في الموسم الثاني.

الواحدة ظهراً

تسلَّق الجدران إلى أسفل، وتناوَل الغداء في مطعم ومقهى دوبرافكا 1836، أحد أقدم المطاعم بالمدينة، والذي يطلُّ على حصن لوفرايناك المدهش، والمرفأ الغربي، وتتوافر به أطباق رائعة من البحر المتوسط.

الرابعة عصراً

Dubrovnik...aka Blackwater Bay #gameofthrones#blackwaterbay#nerd A post shared by Michelle Thompson (@michmcc) on Aug 18, 2016 at 8:55am PDT

المرفأ الغربي في مدينة الجدران هو الرصيف الرئيسي لمدينة King's Landing أو خليج بلاكووتر، حيث غادرت مارسيلا باراثيون إلى دورن.

السادسة عصراً

يبعد حصن لوفرايناك المدهش مسافة تمشية قصيرة من المرفأ الغربي بالفعل، وسمي المكان على اسم القديس لورانس، وهو الحصن الوحيد الذي يبعد عن الجدران جغرافياً، وقد تحول في المسلسل إلى قلعة ريد كيب، مقر إقامة العائلة التي تملك مدينة كينغز لاندينغ، عاصمة الممالك السبع.

الأحد -التاسعة صباحاً

انطلِق لاكتشاف بقية المدينة القديمة، وابدأ من بوابة بلوس، في المدخل الرئيسي للجانب الشرقي، والتي تقود إلى ميدان لوزا، حيث يوجد قصر سبونزا.

إلى جوارها، توجد كاتدرائية فيليكا غوسبا المُصممة على الطراز الباروكي، والمبنيّة على أطلال كاتدرائية رومانية بُنِيَت في القرن السابع عشر.

الحادية عشرة صباحاً

مُر على كنيسة ودير سانت فرنسيسكان، التي تضم أقدم صيدلية في أوروبا.

أعيد بناء هذه الكنيسة مرة أخرى بعد الزلزال العظيم الذي حدث في 1667، والذي دمر معظم المباني التاريخية بالمدينة.

الثالثة مساءً

للهروب من الزحام والحرارة، قم بزيارة حديقة غراديك بارك التي تقع فوق المدينة القديمة.

وتحولت الحديقة إلى مكان استقبال زواج الملك جوفري في الموسم الرابع.

وتعد بقعة رائعة لصور الزواج الحقيقية، أو قد لا تكون كذلك بعد ما حدث في "الزواج الأرجواني" بالمسلسل.

نصائح للمسافرين



أفضل وقت لزيارة دوبروفنيك، هو شهرا سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ويمكن زيارتها في أي وقت من العام كذلك، لكن موسم الذروة من يوليو/تموز وحتى أغسطس/آب، وهذا هو الوقت الذي تتضاعف فيه الأسعار والحشود.

من الضروري أيضاً أن تعرف أنه يمكنك زيارة البوسنة والهرسك فقط بالتأشيرة الكرواتية؛ إذ لا ينطبق هذا على الدول المجاورة التي كانت جزءاً من يوغوسلافيا سابقاً.