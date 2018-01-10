تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأميركي

استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الأميركي في العاصمة أنقرة، فيليب كونسيت، بخصوص المسألة السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني 2018، أنه تم بحث المسألة السورية في مبنى الخارجية التركية بأنقرة مع القائم بالأعمال الأميركي، دون إدلاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية التركية استدعت الثلاثاء، السفير الروسي أليكسي يرخوف. وفي وقت سابق من الأربعاء، استدعت أيضاً السفير الإيراني، محمد إبراهيم طاهريان فرد، إلى مقر الوزارة؛ للتعبير عن انزعاج تركيا من هجمات النظام السوري على محافظة إدلب، المدرجة ضمن مناطق خفض التوتر.

وقُتل أكثر من 70 مدنياً وأصيب ما يزيد على 185 آخرين في الهجمات الجوية المكثفة، المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، على مناطق خفض التوتر في إدلب، التي تعد إحدى مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها بمباحثات أستانا، في 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

وترى تركيا أن تقدُّم قوات النظام السوري في مناطق خفض التوتر بإدلب، ليس عبارة عن انتهاك بسيط لوقف إطلاق النار، وإنما تعتبره مخالفاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه من قِبل الدول الثلاث في مباحثات أستانا وانتهاكاً لمناطق خفض التوتر.

والجمعة الماضي، تقدمت قوات النظام، بدعم من ميليشيات أجنبية موالية لها، وبغطاء جوي روسي، في مناطق شمال شرقي محافظة حماة وجنوبي محافظة إدلب، في إطار هجوم بدأ على مواقع المعارضة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشكّل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي، إحدى مناطق "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا.