لأول مرة في تاريخ البلاد.. الجزائر تُصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية

أصدرت السلطات الجزائرية، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية في تاريخ البلاد، وذلك بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية، الموافق لـ12 يناير/كانون الثاني من كل عام.

ونشرت وزارة الداخلية بياناً على موقعها الرسمي نسخةً أمازيغية لبيان بالعربية، عن انطلاق عمليات التسجيل لموسم الحج المقبل.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مؤسسة رسمية جزائرية بياناً باللغة الأمازيغية، التي أضحت لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية بموجب تعديل دستوري أجري مطلع 2016.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ترسيم رأس السنة الأمازيغية، الموافق لـ12 يناير/كانون الثاني من كل عام، عيداً وطنياً وإجازة رسمية في أنحاء البلاد كافة.

ودعا بوتفليقة حكومته إلى "عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقاً لجوهر الدستور"، كما قرر إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية، مهمتها العمل على تطوير تعليمها والعمل بها.

ونهاية 2017، أعلن الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية (هيئة تابعة للرئاسة)، أن عدة وزارات بالجزائر ستشرع قريباً في إصدار وثائق باللغة الأمازيغية.

والإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، أقر اجتماع ترأسه رئيس الوزراء أحمد أويحيى وضم عدة وزراء، فتح 300 منصب عمل جديد في قطاع التعليم لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، إلى جانب إنشاء لجنة حكومية لدراسة آليات تأسيس أكاديمية للغة الأمازيغية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت محافظتا تيزي وزو وبجاية، بالإضافة إلى جزء من محافظة البويرة، تقع شرق العاصمة الجزائر، وتقطنها غالبية أمازيغية، احتجاجات تطالب بترقية اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.

والأمازيغية هي اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى بالجزائر، التي تضم محافظات عدة شرق العاصمة، وينقسمون، وفق باحثين، إلى مجموعات منفصلة جغرافياً، وهم: القبائل في منطقة القبائل (شرق العاصمة)، والشاوية في منطقة الأوراس (جنوب شرق)، والمزاب (المجموعة الأمازيغية الوحيدة ذات المذهب الإباضي) في منطقة غرداية (500 كم جنوب العاصمة).

هذا بالإضافة إلى الطوارق (أقصى الجنوب الشرقي)، والشناوة في منطقة شرشال (90 كم غرب)، وهناك مجموعة بربرية أخرى قرب مدينة ندرومة على الحدود مع المغرب، وتتميز لغتها أو لهجتها بقربها الكبير من الشلحية؛ وهم أمازيغية الشلوح (بربر) في المغرب.

ولا توجد أرقام رسمية بشأن عدد الناطقين بالأمازيغية كلغة، لكنهم مجموعة من الشعوب المحلية، تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة (غرب مصر) شرقاً، إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.