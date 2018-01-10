شاهِد الصورة التي منحت طفلاً سوريّاً عضوية مجانية مدى الحياة في نادٍ رياضي.. كان يحمل حقيبة تلميع الأحذية ويحدّق من نافذة النادي

في إحدى المدن التركية، وقف الطفل السوري محمد، (12 عاماً)، أمام أحد النوادي الرياضية وهو يحمل على كتفه حقيبة معدات تلميع الأحذية التي يعمل بها.

وبينما يتأمل محمد من يمارسون الرياضة، من خلف الزجاج، قام أحد مشتركي النادي بالتقاط صورة له ونشرها على السوشيال ميديا.

لاقت الصورة تفاعلاً وإعجاباً كبيراً على الشبكات الاجتماعية والصحف التركية الأجنبية، حيث تم تداولها على نحو واسع، وعندما رآها أنجين دوغان، مالك النادي، بدأ بالبحث عن الطفل صاحب الصورة.

http://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/insanlik-olmemis-suriyeli-ayakkabi-boyacisi-cocuga-salon-sahibinden-omur-boyu-uyelik/

وعندما وجد أنجين دوغان الطفل محمد، قدَّم له عضوية مجانية مدى الحياة في النادي، وقال دوغان: "عندما رأيت صورته وهو يقف أمام النادي على الرغم من البرد الشديد ويحمل حقيبته ويرتدي ملابس خفيفة، بدأت بالبحث عنه حتى وجدته".

وأشار مالك النادي إلى سعادته الشديدة عندما عثر على محمد وعبَّر عن شكره وامتنانه لمن اتصلوا وعرضوا مساعدة الطفل السوري.

أما محمد، الذي انتقل مع أسرته إلى مدينة أديمان التركية؛ بسبب الحرب في بلاده ويعمل بتركيا في تنظيف الأحذية، فقال: "لقد مررت من أمام النادي وكنت أنظر لمن يلعبون رياضة، وبعدها وجدوني.. والآن يساعدوني على إنقاص وزني".

