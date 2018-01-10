هل أنت من محبي Game Of Thrones؟ بإمكانك إذاً التوجه لهذا الفندق الجليدي المستوحى من المسلسل الشهير بتكلفة قليلة (صور)

إن كنت من عشاق عالم الممالك السبع الخيالية المليئة بالصراعات والمؤامرات والمخلوقات الخيالية لمسلسل "Game of Thrones"، فبإمكانك الآن التوجه إلى فندق خليجي افتُتح حديثاً ومستوحى من المسلسل الشهير، في إقليم لابي بفنلندا.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الشبكة التلفزيونية "HBO Nordic" تعاونت مع القرية الثلجية لفنادق "لابلاند" لبناء فندقٍ جليدي مستوحى من "Game of Thrones".

الفندق الذي يتألف من 24 غرفة، يقع بمنتجع "كيتيلا" الذي يبعد 125 ميلاً فوق الدائرة القطبية الشمالية، وعلى بُعد 90 دقيقة من مدينة هلسنكي.

ويضم الفندق الذي صُمم من قِبل نحَّاتي جليد محترفين من أنحاء العالم، 10 غرف تُستخدم كأجنحة للضيوف الراغبين في قضاء ليلة به.

وتحتوي كل غرفة على منحوتةٍ ثلجيةٍ مرتبطة بالمسلسل المبنيّ على سلسلة روايات لجورج آر. آر. مارتن، بعنوان "أغنية من ثلج ونار".

كما تتضمن المنحوتات "قاعة الوجوه" من مدينة "برافوس" الخيالية، ونسخة من العرش الحديدي المحروس من قِبل غريغور كليجان الملقّب بـ"الجبل"، بالإضافة إلى منحوتةٍ لمخلوق "White Walker".

وبما أن درجة حرارة الفندق تصل إلى 23 فهرنهايت، توفَّر أكياس نوم عازلة للحرارة للنزلاء، بالإضافة إلى كوبٍ من عصير التوت الساخن كل صباح.

ويُنصح النزلاء بعدم البقاء في الفندق الجليدي أكثر من ليلة؛ بسبب برودته الشديدة، وتتوافر لهم أكواخ دافئة في حال رغبتهم في البقاء بالقرية الثلجية مدة أطول.

وتقول الصحيفة إنه باستطاعة الضيوف الاستمتاع بالعديد من النشاطات في القرية الثلجية؛ مثل: التجول بحضور مرشد سياحي، ومشاهدة أضواء الشفق القطبي في رحلة سفاري على متن زلاقة جليدية آلية، والتزلج مع غزلان الرنة، والتسجيل لصفوف النحت على الجليد.

فيما تبلغ تكاليف الدخول للقرية الثلجية 18 دولاراً، بالإضافة إلى 78 دولاراً لجولةٍ تضم 30 شخصاً، في حين تبدأ أسعار غرف الفندق الجليدي من 200 دولار.



