هل تعرف الفرق بين العطر الأصلي والمزيف؟.. 8 علامات واضحة تحميك من الوقوع في الفخ

هل ترغب في معرفة مدى جودة العطر الذي تستخدمه؟ أو تريد شراء عطر جديد ولا تعرف كيف تفرِّق بين الأصلي منه والمزيف؟ نحن نساعدك.

كثيراً ما يُهيَّأ لنا أن زجاجة العطر التي نشتريها أصلية، وهو ما يؤكده لنا سعرها المرتفع، الذي يُذهب أي شك بداخلنا عن تزييف العطر.

نقدِّم لك 8 علامات تساعدك في التعرف على مدى نقاء وجودة العطر الذي تريد شراءه أو إهداءه لأحد.

1.تغليف العلبة









يمكنك تمييز العطر الأصلي من المزيف بمجرد التحقق من بعض العلامات على العلبة التي تغلف العطر.

أولاً، لا بد أن تتحقق من نوعية الكرتون المصنوعة منه العلبة؛ إذ إن النوعية الرديئة دليل على أن العطر بنسبة كبيرة مزيف، فلابد وأن يكون سميكاً وقوياً، كذلك لا بد أن تكون قاعدة العلبة سميكة وبنفس شكل زجاجة العطر؛ حتى تحتويها وتحميها من الصدمات.

كذلك، فإن الكيس البلاستيكي الشفاف المغلف للعلبة لا بد أن يكون ذا جودة عالية ويكون بحجم العلبة تماماً، وملفوفاً عليها بشكل صحيح من دون ظهور لون وشكل اللاصق الذي يربط بين جانبي الكيس.

2.الدائرة الذهبية









تكون هناك علامة على شكل سهمين داخل دائرة، وفي علب العطور الأصلية دائماً ما يكون السهم الذي يتجه لليمين بلون أغمق من ذلك المتجه ناحية اليسار.

3.لون العطر









لا يضيف صنّاع العطور العالمية في العالم أي صبغة كثيفة على عطورهم، فالعطر الأصلي يكون لونه باهتاً.

فاللون الكيميائي الكثيف دلالة على زيف الماركة التي بين يديك.

4.الرقم التسلسلي









هناك رقم تسلسلي أو باركود خاص بكل نوع من العطور، وفي حال العطور الأصلية يكون الرقم محفوراً في نهاية الزجاجة وليس كلاصق فوق الزجاجة.

كذلك، يكون الرقم مكتوباً على علبة العطر، بحيث يتطابق الرقمان على الزجاجة والعلبة، ويعطي الباركود معلومة عن مكان وتاريخ صنع العطر.

ولمساعدتك أكثر، فإن العطور المصنوعة في فرنسا يبدأ الرقم التسلسلي لها بـ(30-37)، والمصنوعة في إنكلترا بـ(400-440)، وفي اسبانيا بـ(84)، وإيطاليا بـ(80-83)، والمصنوعة في أميركا وكندا بـ(00-09).

5.شكل الزجاجة

لا يمكن أن تجد عيباً في زجاجة العطر الأصلي، بدايةً من لون الزجاج نفسه؛ إذ يكون نقياً وصافياً، إلى الحواف التي لا تكون حادة أو غير متطابقة.

6.وجود فقاقيع









جرِّب بنفسك رجَّ زجاجة العطر، إن ظهرت فقاقيع كثيفة واستمرت حتى بعد توقُّفك على الرجّ فالعطر ليس أصلياً، خاصة إن استمر وجود الفقاقيع فترة بعد ثبات الزجاجة واستقرار العطر بداخلها.

قد تظهر عدة فقاعات على العطر الأصلي، لكنها سرعان ما تحتفي بمجرد توقفك عن هز الزجاجة، ثم تختفي سريعاً.

7.رائحة العطر









نأتي هنا لمرحلة اختبار العطر نفسه، وهنا يجب أن نعرف أن رائحة العطر الأصلي تمر بـ3 مراحل؛ أولاً الرائحة من الزجاجة، ثم رائحة العطر بعد رشِّه مباشرة على البشرة، وأخيرا الرائحة الأساسية بعد تشرُّب الجلد لرذاذ العطر.

إن وجدت اختلافاً بين تلك المراحل الثلاث، فاعلم أن عطرك أصلي، أما إن كانت رائحة العطر متطابقة من بداية رشَّه وحتى امتصاص الجلد له، فإنه بنسبة كبيرة سيكون مغشوشاً أو غير أصلي.

8.دوام الرائحة

رائحة العطر الأصلي تدوم في الملابس عدة ساعات، وربما تظل الرائحة عالقة حتى بعد غسل الملابس.

لكن العطر المزيف طيَّار ولا يظل إلا دقائق معدودة ويختفي

كذلك، فإن رائحة العطر الأصلي تبقى به عقب فتح الزجاجة واستخدامها نحو 8 أشهر. وبالنسبة للعطور المشتقة من الحمضيات، فإنها تستمر 6 أشهر، فيما تبقى رائحة العطور الزهرية أو المستخرجة من الورد 18 شهراً.

في النهاية وعقب تجربتك كل هذه الاختبارات، عليك الرجوع إلى الموقع الرسمي للشركة إو العلامة التجارية المصنِّعة للعطر؛ للتأكد من الشكل الأساسي للزجاجة، ورقم الباركود الخاص بالعطر الذي تودُّ شراءه، وأخيراً يُفضل أن تقتني العطر من المنافذ الخاصة بالشركة وليس عن طريق الإنترنت؛ حتى تضمن أن يكون المنتج الذي تشتريه أصلياً.