قبل أن تقع في الفخ وتأخذها على محمل الجد.. 7 مواقع إخبارية ساخرة عربية وعالمية

على الأغلب، لا يتصفح أحد منا حسابه على الشبكات الاجتماعية وإلا ويجد خبراً ساخراً، صحيح أنه كُتب بلغة عربية أو إنكليزية صحيحة، إلا أن محتواه خيالي مستوحى من الأخبار المنشورة في الصحف، وهدفه السخرية من الأحداث السياسية الجارية أو تصريحات المسؤولين.

لكن، يبدو أن البعض يصدِّق هذه الأخبار ويأخذها على محمل الجد، خصوصاً إن كانت مكتوبةً باللغة الإنكليزية؛ ولذلك وحرصاً على التفريق بين الأخبار الحقيقية والساخرة، وضعنا لكم قائمة بأشهر المواقع الإخبارية الساخرة، سواء العربية أو العالمية.

1- الأهرام المكسيكي









أحد أهم المواقع الساخرة، سواء في مصر أو العالم العربي، يقدم أخباراً ساخرة تتناول الأحداث اليومية في مصر والشرق الأوسط.

واشتُهر الموقع في عام 2014 بعد حادثة مقتل السياح المكسيكيين بالخطأ على يد قوات الأمن المصرية؛ إذ تم تداول العديد من الشائعات على الشبكات الاجتماعية، منها تصريح الرئيس المكسيكي بتفهُّمه دوافع القوات المصرية لقتل السياح، وعدم تفهُّمه دوافع السياح لزيارة الصحراء المصرية، زعماً بأن المكسيك تملك صحراء واسعة، وكان مصدر هذا الخبر الساخر هو "الأهرام المسكيكي".

لكن، يبدو أن معدي برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، لم يدققوا في حقيقة الخبر، بالإضافة أيضاً إلى برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" المصرية للمذيعة إيمان الحصري، والذين انخدعوا بخبر "الأهرام المكسيكي" وأذاعوه على أنه حقيقي.

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2- الحدود









موقع أردني ساخر، تنتشر مواضيعه الساخرة على الشبكات الاجتماعية، يُبث من العاصمة الأردنية عمّان، ويعمل به 6 محررين يُنتجون قصتين أو 3 يومياً.

ويتناول "الحدود" الشأن العربي بشكلٍ عام منذ انطلاقه في صيف 2013، حيث يغطي أخبار الحكومات العربية أو الجماعات الإرهابية أمثال "داعش"، بجانب أخبار اجتماعية ترفيهية من منظور كوميدي.

قد يبدو الموضوع سهلاً، إلا أن 2 من العاملين بـ"الحدود" أخبروا موقع Middle-East Eye، أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل من قِبل القراء.

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3- The Onion









يُعد من أوائل المواقع الساخرة في العالم، كان يصْدر على هيئة جريدة في ولاية ويسكونسن الأميركية منذ عام 1988، حتى أصبح موقعاً على الإنترنت في 1996، لكن تم إيقاف النسخة المطبوعة في عام 2013.

يتناول The Onion الأخبار اليومية في أميركا والعالم بشكلٍ ساخر، بجانب حوارات صحفية من وحي خيال المحررين. وفي 2007، بدأ الموقع نشر فيديوهات وتسجيلات ساخرة.

يُذكر أن بعض المواقع العربية انخدعت أكثر من مرة في موقع The Onion، وترجمت أخباراً منه على أنها حقيقية.

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4- The Hummus News









موقع يتناول الأخبار العربية ولكن هذه المرة باللغة الإنكليزية، يحمل شعار "أخبار فاتحة للشهية"، كما يتناول الموقع أخبار الولايات المتحدة بجانب قسم للعلوم والتكنولوجيا وآخر للرأي.

وبدأ الموقع مؤخراً، إنتاج فيديوهات إخبارية ساخرة من الأحداث اليومية، على غرار The Onion الأميركي.

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5- Click Hole









موقع أميركي ساخر يديره القائمون على The Onion، إلا أنه يغطي الأخبار الفنية والاجتماعية بشكل أوسع، عكس The Onion الذي يركز على السياسة أكثر.

الموقع انطلق في عام 2014، ويحذو حذو مواقع الأخبار الترفيهية والخفيفة مثل Buzzfeed الشهير وبطريقة العرض نفسها، ولكن بشكل ساخر.

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6- The Pan-Arab Enquirer









موقع إماراتي، بدأ نشر الأخبار الساخرة منذ عام 2005، يحمل شعار "مصدر الأخبار الوحيد في العالم ذو الـ7 نجوم"، وقد يكون هو أقدم موقع عربي ساخر وإن كان يقدم الأخبار باللغة الإنكليزية.

وينقسم الموقع إلى 4 أقسام؛ هي: السياسة، والأعمال، والفن والترفيه، واللايف ستايل، ويتناول الموقع أخبار الإمارات والعالم العربي على وجه الخصوص، كما يفتح الباب لمن يرغب في المشاركة ونشر قصص أو أخبار ساخرة غير حقيقية.

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7- The Daily Mash









من أشهر المواقع البريطانية الساخرة؛ إذ يقدم أخباراً ساخرة يومياً، تتناول الشأن السياسي البريطاني والعالمي، ويتم دائماً مقارنته بمنافسه الأميركي The Onion.

يدير الموقع، الذي انطلق في عام 2007، محرر الـBBC السابق تيم تيلينغ، ويعمل به فريق كامل يتقاضون مرتباً نظير الأخبار الخيالية الساخرة التي يكتبونها، كما يقبل الموقع مشاركات الجمهور.

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