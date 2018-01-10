"سورة الفرقان: مكيَّة - مدنية - مصرية"! سؤال صادم بامتحان المرحلة الإعدادية يثير بلبلة في مصر

أثار سؤال ورد بامتحان التربية الدينية للصف الثاني الإعدادي في محافظة قنا بصعيد مصر لغطاً كبيراً خاصة بين أولياء الأمور.

تداول رواد الشبكات الاجتماعية ورقة امتحان التربية الدينية التي ورد بها سؤال حول مكان نزول سورة الفرقان، وتنوعت الاختيارات بين مكية أم مدنية أم مصرية.











البعض برر إضافة الخيار الثالث لطبيعة الأسئلة الاختيارية ذات الـ3 إجابات، إلا أن أحد الأسئلة في نفس الامتحان كرر اختيار "النبي موسى عليه السلام" في الإجابة.





















من جانبها، فتحت وزارة التربية والتعليم المصرية تحقيقاً عاجلاً لواضع الامتحان، بحسب النسخة العربية لموقع CNN، كما أحيل موجه المادة إلى التحقيق.

