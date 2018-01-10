هل يمكن خداع اختبارات الذكاء لتنافس العباقرة؟ 8 طرق لرفع مستوى الـ IQ لديك

من منا لا يحلم بمستوى ذكاء خارق؟ ربما تسعى لأن تحصل على معدل IQ مميز من اختبارات الذكاء، ولكن هل يمكن حقاً أن ترفع مستوى ذكائك أو تخدع هذه الاختبارات وتحصل على نتيجة أكبر من مستواك الحقيقي؟!

ما هو اختبار الذكاء؟

اختبار Intelligence Quotient الذي يعرف اختصاراً بـ IQ و ضعه العالمان الفرنسيان ألفريد بينيه

وتيودور سيمون عام 1905، ويعدل أعلى مستوى له 200 درجة، ويحصل معظم الناس على معدل ذكاء بين 85-115 درجة، بينما يحصل 2.5% من سكان العالم على أكثر من 130، ويحصل أقل من 2.5% من سكان العالم على أقل من 70 درجة. أما العباقرة فيتخطون 180 درجة.

مع كل عقد من الزمان يزداد مستوى الذكاء 3 درجات، ويبدو أنه من الذكاء أن تبحث في نفسك أولاً عن كيفية رفع مستوى ذكائك بقدر إمكانياتك العقلية، بالخطوات التالية ابدأ رحلة تنمية قدراتك ومن ثم رفع معدل ذكائك.

1- ألعاب الذكاء واستخدام العقل لمدة 20 دقيقة

من خلال 20 دقيقة لعب يومياً سيمكنك تطوير عمل الذاكرة لديك. تحسن هذه الألعاب من مستوى IQ لديك جذرياً.

2- اللعب بالكلمات

أحد الأجزاء المهمة في اختبارات الذكاء هي اختبار فهمك للمعرفة والمعلومات المكتسبة، بمعنى أن اختبار الذكاء لا يختبر حفظك للكلمات من القواميس، بقدر ما يختبر فهمك للمفردات ومرادفاتها. كقدرتك على شرح ووصف معنى الكلمة لشخص يعرف اللغة جيداً ولكنه لم يسمع بهذه الكلمة من قبل.

3- المتشابهات

الجزء الآخر من اختبارات الذكاء هو المتشابهات البصرية، سيتم عرض مجموعة من الأشكال المتشابهة، ويتم حذف أي جزء أو اتجاه في التسلسل المنطقي لهذا الشكل، هذا الجزء من الاختبار يختبر قدرتك على التفكير المجرد، يمكنك ممارسة هذا التمرين عن طريق اختيار سلسلة من الأشياء المتشابهة حولك وربط العلاقة بينهما، وتحديد الاختلافات في الحجم والشكل والموضع.

4- حل المشكلات

جزء آخر من اختبارات الذكاء يعتمد على قدرتك على حل المشكلات وتصور التماثل بين الأشياء.

ولرفع مستوى الذكاء لديك في هذا الجزء عليك بالتجول في مدينتك وتأمل التماثل بين الأشياء حولك، على سبيل المثال هل تتطابق الأرصفة على جانبي الطريق؟ هل التقاطع يقطع جانبي الطريق بصورة متماثلة.

هذه الأشياء التي وإن بدت بسيطة تساعدك على التركيز ومن ثم حل المشكلات والمعادلات الحسابية.

5- استرخ

لماذا يختلف مستوى الذكاء لديك من وقت إلى آخر؟ أنت تفقد جزءاً من ذكائك عندما يزدحم عقلك بمزيد من المشكلات داخل عقلك، كل ما تحتاجه هو الاسترخاء، والتدريب على التأمل لترتيب أفكارك وترك المساحة الكافية لذهنك للتفكير وحل المعادلات بتركيز.

6- تجنب تناول السكريات











يمكنك الاعتماد على غذاء العقل والذي يمنحك أفضل أداء عقلي، ستجده حتماً في الأوميغا 3 المتواجد بوفرة في الأسماك الدهنية، وتجنب السكريات، وذلك لأن ارتفاع مؤشر السكر في الدم يقلل من القدرة الدماغية ويتسبب في تلف خلايا المخ.

7- اخدع مخك

إذا كنت تستخدم يدك اليمنى، فحاول خداع مخك واستخدم يدك اليسرى، والعكس صحيح، وذلك لتطوير المسارات العصبية لزيادة المهارات وللوصول إلى أجزاء أخرى من الدماغ.

8- تخلص من أجهزتك الإلكترونية











الأجهزة الإلكترونية تقلل من اعتمادك على قدراتك العقلية، حاول قدر استطاعتك غلق هاتفك المحمول أو الاعتماد على GPS، على سبيل المثال، ومرن عقلك على حفظ واستنتاج الطرق.

هل يمكن خداع اختبار الذكاء؟

كل ما تحتاجه أولاً ألا تقع في فخ البرامج والإعلانات التي تقنعك برفع مستوى الذكاء لديك بمعدل 25 درجة في عدة أيام.

عليك الاعتراف أنك لا يمكن أن ترفع مستوى الذكاء لديك بصورة أكبر من قدراتك، فنحن نولد بمستوى ذكاء محدد ولكنه ليس محدوداً، أي أنه يمكنك تطويره ولكن لن ترفعه لأضعاف مستواه الحقيقي.

