ليس كُل ما به سميد "كسكس"! مغاربة يقودون حملة سخرية ضد طباخ أميركي "اعتدى" على الأكلة الشعبية

"الكسكس".. أكلة مغاربية تتنافس الجزائر وتونس والمغرب في ضمها إلى تراثهم. بعيداً عن الدول الثلاث خرج طباخ أميركي بابتكار أكلة مختلفة أطلق عليها اسم "الكسكس".

قرر فرانكي سيلينزا، صاحب برنامج الطبخ "Frankie cooks" على يوتيوب، تسمية إحدى أكلاته "كسكس". ويتكون الطبق من السميد وحبات الكاجو وطماطم غير مقطعة.

Well, you can play this game "find the 7 diffrences between those two pics" 🤗🤞: pic.twitter.com/FUetqIK5PT

— Solianne (@SoSolianne) January 8, 2018