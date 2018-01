اللبناني إيلي صعب يحذف صورة للإسرائيلية غال غادوت "الخالية من العيوب" من حسابه على إنستغرام

حذف مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب، صورةً للممثلة الإسرائيلية غال غادوت، بعد دقائق على نشرها على حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقة بعبارة تمتدح طلتها "الخالية من العيوب"، وهي ترتدي فستاناً أزرق من تصميمه، لحضور إحدى المناسبات في مدينة نيويورك.

موقع Step Feed ذكر أن المعجبين صبّوا جام غضبهم على "إدارة موقع إيلي صعب"، في إشارة أنه قد لا يكون على معرفة شخصية بما حدث.

واضطر المصمم اللبناني ذائع الصيت في العالم، الذي ترتدي تصاميمه شهيرات هوليوود، إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

I don’t have a problem with her wearing @ElieSaabWorld but I do have a problem with posting her picture from Elie Saab’s account and bragging about an ex Israeli soldier wearing his dress! Don’t ruin one the few things that make us proud Lebanese people! Elie Saab makes us proud. pic.twitter.com/V5VGpDyS8o

— Farah Shami (@FarahShamii) January 10, 2018