اللبناني إيلي صعب يحذف صورة للإسرائيلية غال غادوت "الخالية من العيوب" من حسابه على إنستغرام

حذف مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب، صورةً للممثلة الإسرائيلية غال غادوت، بعد دقائق على نشرها على حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقة بعبارة تمتدح طلتها "الخالية من العيوب"، وهي ترتدي فستاناً أزرق من تصميمه، لحضور إحدى المناسبات في مدينة نيويورك.











موقع Step Feed ذكر أن المعجبين صبّوا جام غضبهم على "إدارة موقع إيلي صعب"، في إشارة أنه قد لا يكون على معرفة شخصية بما حدث.

واضطر المصمم اللبناني ذائع الصيت في العالم، الذي ترتدي تصاميمه شهيرات هوليوود، إلى حذف الصورة مع التعليق، بعد أن أجج نشرها اعتراضاً من العديد من متابعيه ومعظمهم لبنانيون، والذين يتجاوز عددهم الـ6 ملايين من كافة أنحاء العالم.

من زمان بحب وبحترم ايلي صعب، بس يعني كتير فرحان انو في ممثلة إسرائيلية لبست فستان من عندو؟ @ElieSaabWorld pic.twitter.com/dvJ1LJnV4H — Heba Bitar (@HebaBitar) January 10, 2018

I don’t have a problem with her wearing @ElieSaabWorld but I do have a problem with posting her picture from Elie Saab’s account and bragging about an ex Israeli soldier wearing his dress! Don’t ruin one the few things that make us proud Lebanese people! Elie Saab makes us proud. pic.twitter.com/V5VGpDyS8o — Farah Shami (@FarahShamii) January 10, 2018

غال غادوت









الممثلة لمن لا يعرفها هي بطلة فيلم Wonder Woman، الذي يعتبر من أنجح الأفلام التي عرضت في شباك التذاكر الأميركي وعالمياً كذلك لعام 2017، لكن الفيلم ذاته مُنع عرضه في لبنان، بعد أن نجحت ما تعرف بـ"حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، في الضغط لوقف عرض الفيلم.

خاصة أن غادوت سبق لها الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واعتبر منع الفيلم انتصاراً للحملة وقتها، إذ سبق أن فشلت في منع عرض فيلم Batman v Superman الذي ظهرت فيه أيضاً.

يذكر أن غادوت سبق أن تفاخرت في لقاءاتها العديدة في الإعلام حول دور Wonder Woman، بتلقيها تدريبات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أسهمت في تميزها في الدور الذي يتطلب لياقة بدنية ومهارات قتالية عالية.

كما سبق أن نشرت تعليقاً عام 2014، إبان هجوم شنّته إسرائيل على قطاع غزة وقتل فيه ما يزيد عن 2100 شخص، "أرسل حبي وصلواتي لأبناء شعبي الإسرائيلي، وخاصة للشباب والصبايا الذين يقومون بحماية وطني وصد هجمات حماس المخيفة".