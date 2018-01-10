إن كنت تحب تعلم اللغات.. هذه أسهل 7 لغات على اللسان العربي

هل تحب تعلم لغات جديدة، هل تتذكر كم مرة سجلت في دورات لتعلم الروسية والصينية واليابانية، وفي كل مرة تفشل في تعلمها؟ ربما لذلك أسباب.

هناك لغات صعبة بالفعل، تكون حروفها ثقيلة على اللسان، وقواعدها لا يمكن استيعابها بسهولة، لكن يجب أن نعلم أن تحديد صعوبة اللغة من بساطتها يعتمد على عوامل ثلاثة:

مدى حماسك في تعلم هذه اللغة، ما هي لغتك الأم، وأخيراً اللغات الأخرى التي تعلمتها.

على سبيل المثال إن كانت لغتك الأم هي العربية، فإن من أسهل اللغات لكي تتعلمها هي العبرية، إذ إن العربية والعبرية متشابهتان في كثير من الكلمات، كما أنهما لغتان ساميتان، أي تتبعان الساميين، وهم من أصل سام بن نوح ولهما جذور واحدة.

لكن إن توافرت كل هذه الشروط وكنت تحب لغة أخرى كالفرنسية مثلاً فستتعلمها أسرع من العبرية.

وهذه قائمة باللغات السهلة على اللسان العربي:

الفارسية









وهي لغة إيران وأفغانستان وأوزبكستان وطاجاكستان، وتحتوي الفارسية على عدد كبير من الكلمات العربية، خاصة فارسية إيران، إذ تشكل العربية نحو 40% من اللغة المستخدمة هناك.

هي لغة هند إيرانية، تنحدر من اللغة الهندوأوروبية، مثلها مثل الكردية والطاجية، ويعتقد أن الهندوإيرانية وجدت في عصر ما قبل التاريخ، ثم تفرعت منها كل اللغات السابقة، لكنها لم تعرف بهذا الاسم حتى العام 1818 من قبل السير الإنكليزي توماس يونغ، والسبب هو امتداد هذه اللغة في الأصل بين سكان الهند وأوروبا.

وتستخدم الفارسية الأبجدية العربية، وتحتوي اللغة على 32 حرفاً، 28 كالعربية بجانب 4 حروف أخرى هي، چ، ژ، گ، پ، ويستخدم اللغة 110 ملايين شخص أغلبهم في إيران.

الأوردو









لغة أهل باكستان وأجزاء من الهند وبنغلاديش وأفغانستان، وهي فرع من الهندآريه المنحدرة من اللغة الهندوأوروبية أيضاً.

وتستخدم الأبجدية العربية أيضاً، تحتوي 36 حرفاً، منها العربية، إضافة إلى 8 أخرى هي پ، ٹ، چ، ڈ، ڑ، ژ، گ، ہ, ﮩ, ﮨ، ے.

وتكتب من اليمين إلى اليسار، وتشكل الكلمات العربية والفارسية والتركية 23% من الكلمات المستخدمة فيها، ويتحدث بالأوردو 104 ملايين شخص.

المالطية

من اللغات القريبة جداً للعربية، حتى إن البعض يراها إحدى لهجات اللغة العربية.

قربها من العربي يعود إلى أصلها، إذ إنها من بين اللغات السامية المنحدرة من اللغة الأفروآسيوية، التي ظهرت بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفظ ساميون أطلق على مجموعة من الأنساب التي تعود إلى نسل سام ابن النبي نوح، ومن هنا أطلق على اللغات التي يتحدثها الساميون اسم اللغات السامية، قسمت هذه اللغات إلى شرقية، ضمَّت البابلية والآشورية، وغربية ومنها العبرية والفينيقية، وجنوبية وهي لغة أهل اليمن وكذلك الحبشة، وشمالية وهي العربية الفصحى.

وهي من اللغات المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، يتحدث بها حوالي 440 ألف شخص هم سكان مالطا، وعلى الرغم من أن حروفها لاتينية، إلا أن لها نفس قواعد العربية، وتشكل الكلمات العربية حوالي 40% من المالطية، حتى الأرقام تشبه العربية بشكل كبير، وهو ما يمكنكم اكتشافه في الفيديو التالي.









العبرية









وهي إحدى اللغات السامية التي تشترك مع العربية في الأصل، يتحدث بها 8.547 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن العبرية تكتب بحروف خاصة بها، فإنها تحتوي على العديد من الكلمات المشابهة للعربية، مثل אחד [ehad]، أي واحد، وעולם [olam] بمعنى عـالـم.

الآرامية

من بين اللغات السامية أيضاً، إذ يعتقد أن سيدنا عيسى والحواريين تحدثوا بها، وتكتب من اليمين إلى اليسار، تحدث بها الآراميون الذين عاشوا في منطقة الشام والعراق بداية من القرن الحادي عشر قبل الميلاد.

ما زالت بعض القرى الصغيرة مثل معلولا وجبعدين في سوريا وبعض مناطق العراق يستخدمون هذه اللغة، يمكنكم الاستماع إلى أحد الناطقين بهذه اللغة يرحب بالزوار في مدينة حلب.









هذا فيما يخص اللغات المشابهة للعربية، لكن ماذا عن باقي اللغات؟

الإنكليزية

بالطبع سيكون من السهل تعلم اللغة الإنكليزية، نظراً لأنها لغة شديدة الانتشار ومحيطة بنا بشكل كبير من خلال البرامج التلفزيونية والأفلام الأجنبية، كما أن كثيراً من البلدان العربية تضيف مبادئ الإنكليزية ضمن المناهج الدراسية للطلبة، فتكون الحروف والأصوات مألوفة لدى العرب.

الإسبانية

ومن تعلَّم الإنكليزية وإن ليس بشكل تام، سيكون من السهل عليه إتقان الإسبانية، إذ إنها من أسهل اللغات اللاتينية في تعلمها، وقواعدها ليست معقدة، كما أنها تكتب كما تنطق، وهو ما يسهل على المتعلم تخمين حروف الكلمات من مجرد سماعها.

إضافة إلى احتوائها على ما يقارب 4000 كلمة عربية، دخلت اللغة خلال فترة وجود العرب بالأندلس لـ7 قرون.

يتحدث الإسبانية حوالي نصف مليار إنسان على وجه الأرض، بداية من إسبانيا حتى دول أميركا اللاتينية باستثناء البرازيل.

هناك مثلا كلمة الزّيت: Aceite أو أرز Aroz، أو السكر azúcar.

الإيطالية

هي إحدى اللغات الهنداوروبية، ويتحدث بها حوالي 70 مليون شخص حول العالم، الغالبية العظمى منهم في إيطاليا، كما أنها من بين اللغات المستخدمة في دول كسويسرا، وكرواتيا، وسلوفينيا.

ما يميز الإيطالية هو موسيقى اللغة، التي تجعلها محببة للقلب فيسهل تعلمها، وحين يكون لدى الشخص علم بالإنكليزية سيكون تعلم الإيطالية أسهل بكثير نظراً لتشابه الكلمات ومعانيها بين اللغتين.

ختاما لا توجد لغة صعبة في تعلمها طالما لديك الحافز والرغبة في إتقانها، وتذكر أن اللسان العربي لا يجد صعوبة في نطق الحروف والمقاطع الصوتية بعكس لغات أخرى لا يتمكن أصحابها من إجادة نطق عدد من الحروف.