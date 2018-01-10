لا كهرباء لا مياه والجثث متحللة في الشوارع .. هذا ما تبدو عليه المدينة القديمة في الموصل بعد 6 أشهر من طرد داعش منها

بعد مرور ستة أشهر على إعلان العراق تحرير الموصل من الجهاديين، لا تزال الجثث المتحللة موجودة في مقابل جامع النوري، المكان الذي شهد الإطلالة الوحيدة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قبل 3 سنوات.

وتجسد الفجوات الظاهرة على جدران الفنادق الواقعة على أطراف الشطر الغربي من المدينة الشمالية صورة محزنة، عن حجم الدمار الذي خلفته حرب مدمرة استمرت أشهراً طويلة بين التنظيم المتطرف والقوات الحكومية العراقية.

بعد نشوة "التحرير" التي عاشها سكان الموصل، في العاشر من يوليو/تموز الماضي، يعاني العدد القليل من الذين غامروا بالعودة إلى الأزقة الفارغة إلا من الحطام المتناثر، من القلق والعوز، ويتحدثون بحذر عن مستقبل يعتبرونه غير مستقر وغير مؤكد.

قبل 6 أشهر، استعادت القوات العراقية السيطرة على ثاني أكبر مدينة في العراق، بعد حرب دامية استمرت 9 أشهر، ودمرت قلب المدينة التاريخي. وكانت غالبية السكان، باستثناء قلة، نزحوا من المنطقة بفعل قصف طائرات التحالف الدولي وقذائف الجهاديين.

وتؤكد أسما محمد، التي قتل والدها وزوجها في غارة جوية، أن تلك الغارات كانت خاطئة، وأودت بمدنيين من دون إلحاق أي ضرر بالجهاديين الذين كانوا يحتلون منازل مجاورة.

وتشير إلى أن زوجها ووالدها دفنا كغيرهما من الجيران في مقابر بنيت على عجل في أراض مختلفة من الموصل.

وتقول لوكالة فرانس برس داخل منزلها الصغير الذي تعرض لدمار جزئي في المدينة القديمة، إن السلطات "تقول إنها يجب أن تجري تحقيقاً قبل إصدار شهادات وفاة".

مقابر في أراض واسعة

وهناك العديد من الأشخاص في المدينة الذي يعدون أسماء أقربائهم الذي قتلوا في قصف جوي. ويقول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إن 817 مدنياً فقط قتلوا خلال 3 سنوات في غاراته على العراق وسوريا.

وبحسب مصادر محلية في الموصل، فإن نحو ألفي مدني قتلوا جراء تلك الغارات.

وتتذكر أسما "اليوم المشؤوم، في 21 يونيو/حزيران 2017 بالضبط" الذي خسرت فيه والدها وزوجها، وهي مذاك، مع طفليها بفضل تبرعات من أصدقاء وجيران بشكل يومي، ولا تستطيع حبس دموعها حين تفكر بالمستقبل.

في الحي نفسه من المدينة القديمة، عادت عائلة واحدة من العائلات النازحة، هي عائلة أنسام أنور (30 عاماً)، التي رجعت قبل أيام قليلة مع زوجها وأطفالهما الخمسة.

داخل الغرف الصغيرة المغطاة بالكلس حول الفناء الداخلي للمنزل، كان البرد قارساً وكل التمديدات الكهربائية وأنابيب المياه مقطوعة، كما أن عدادات الكهرباء المعلقة على الحائط محطمة تماماً.

لا يجد الزوج الذي يعمل بأجر يومي عملاً في الموصل القديمة، التي توقفت الحياة فيها تماماً.

وتقول أنسام أنور لوكالة الأنباء الفرنسية، وهي تزيل الغبار والحطام عن الأرض "لا يوجد لدينا لا ماء ولا كهرباء، وأولادي محرومون من المدرسة، حتى رائحة الجثث المتعفنة لا تزال تخنقنا".

في الزقاق، لا يزال بعض الأثاث الخشبي ملقى في الشارع، حيث يغامر عدد قليل من العراقيين بالمرور، إضافة إلى ملابس أفغانية وسترات بجيوب عدة مرمية في المكان، ويقول السكان إنها "ملابس الجهاديين".

في مكان مجاور، يقطع أبو قتيبة العطار (59 عاماً) الأزقة، التي كانت يوماً سوقاً تاريخية مزدحمة.

هناك كان متجر والده، الذي قضى فيه كل أيامه "منذ سن السادسة"، لكنه دمر في المعارك.

ويقول العطار الذي يلفّ رأسه بكوفية، ويضع على كتفيه العباءة التقليدية، إنه بدأ على نفقته الخاصة أعمال إعادة بناء المتجر، لأنه منذ أن اندلعت الحرب في حيه قبل عام "بقيت في المنزل، مكتئباً".

ويرى أن "الأمن عاد" اليوم، ويجب أن يتبعه الاقتصاد. ومن صغار الحرفيين إلى كبار المستثمرين، كثيرون في المنطقة يدعون إلى تغيير جذري في العقلية.

التعاون مع القوات الأمنية

ويقول العطار إن الوقت الذي ينظر فيه التجار بحذر إلى تواجد السلطات على الأرض، انتهى.

ويقول تاجر آخر لوكالة الأنباء الفرنسية: "علينا الآن أن نتعاون مع القوات الأمنية التي حررتنا (...)، وأن ندين كل من يبدو مشبوهاً بدلاً من أن نبقى سلبيين".

وكانت منطقة الموصل الغنية بالنفط تعتبر مركزاً تجارياً كبيراً يقع على مفترق شبكة طرق سريعة في شمالي العراق، تربط العراق بسوريا غرباً وبتركيا شمالاً.

لكنها كانت بشكل عام معارضة لحكومة بغداد، منذ سقوط نظام صدام حسين في أعقاب الغزو الأميركي في العام 2003.

وقبل دخول تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014، فرضت جماعات متطرفة قوانينها في مناطق معينة، لم تكن القوات العراقية قادرة على الدخول إليها.

في ذلك الوقت، دانت السلطات ما سمّته بـ"الخلايا النائمة" لتنظيم القاعدة. واليوم، يعود هذا التعبير على كل الشفاه، ولكن هذه المرة بالحديث عن "خلايا نائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول شرطي طالباً عدم كشف هويته "في الوقت الراهن، يتعاون السكان بشكل كامل، ويخبروننا عندما يرون غرباء في أحيائهم"، مضيفاً: "لنأمل أن يستمر الأمر هكذا، وإلا، فإن كل شيء يمكن أن يتحول مرة أخرى، ويمكن أن يبرز داعش جديد".

لذلك، يبقى كثيرون في الموصل حذرين.

ويرى مظهر عبدالقادر (48 عاماً)، صاحب أحد المتاجر، أن الظروف التي أدت إلى نشأة تنظيم الدولة الإسلامية وأتاحت له التجنيد بشكل كبير في الموصل، لا تزال قائمة.

ويضيف الأب لخمسة أطفال، الذي يعود بانتظام لمعاينة منزله المتضرر جراء الرصاص والقذائف في الموصل القديمة: "لا يزال هناك بطالة، وظلم، والناس تحت الضغط، ليس لديهم ما يأكلونه، لذلك فمن الواضح عندما يوعدون بمئة دولار لوضع قنابل، سيفعلون ذلك".

ويضيف وهو يقف أمام أنقاض جامع النوري الذي صار مقبرة للسيارات المحترقة: "إذا أطعمنا الجميع، وأوجدنا وظائف للشباب، يمكن أن نكون على يقين أن جميعهم سيحمون البلاد أفضل من القوات الأمنية حتى".

