هجم على المعتديَيْن واختطف السلاح وقيَّدهما.. احتفاءٌ سعوديٌّ بمصري أنقذ سوبر ماركت من سطو مسلح

تداول السعوديون مقطعَ فيديو يُظهر مصرياً وهو ينقذ سوبر ماركت، بمنطقة الخبر، من حادثة سطو بمساعدة زميله، بكثير من الحفاوة، واصفين ما قاما به بالشجاعة.

#مصرى_ينقظ_متجرا_من_سطو_مسلح



والله إنك بطل وتستاهل التكريم — 🌴 عبد الإله (@pnsaa) January 10, 2018

وأوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنهم تلقوا بلاغاً صباح الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني 2018، عن تعرض محل لبيع المواد الغذائية بمحافظة الخبر للسطو من قبل شخصين، أحدهما كان يحمل سلاحاً.

لكن البائع تمكّن مع زميل له من السيطرة على الموقف بشجاعة، والإمساك بالجناة.

ووثَّقت كاميرا مراقبة مثبتة بالسوبر ماركت عملية سطو مسلح لشابين حاولا الاستيلاء على أموال من خزينة المحل، إلا أن العاملين المصريين وقفا لهما بالمرصاد.

وأظهر المقطع المصور شابين ملثمين ومسلحين، أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض، وقد اقتحما السوبر ماركت، وقاما بتهديد العاملين للاستيلاء على الأموال الموجودة.

وأوضح الفيديو المتداول حصول أحد السارقين على جميع الأموال والخروج من السوبر ماركت، ليبقى الشاب الآخر حاملاً السلاح الناري، وهي اللحظة التي استغلّها العامل المصري للانقضاض عليه وتجريده من السلاح، ومن ثم تركه لزميله، وانطلق ليلحق بالسارق الثاني، وقام بضربه والسيطرة عليه، وإبلاغ السلطات الأمنية وتسليمهما.

هذا هو الأمن المنتشر في البلاد

عملية سطو مسلح على بقالة في وضح النهار..



فماذا لو لم يكن وافد مصــــري ؟!!#السعودية pic.twitter.com/lH1EMDOyHV — نورة الحربي (@n_alharbi12) January 10, 2018

وانتقلت دوريات الشرطة مباشرة للمحل ورصدت تملص اللصين من قبضة الأشخاص ومحاولتهما الهرب، لكن الشرطة تتبعتهما داخل الحي السكني وقبضت عليهما، وتبيّن أنهما مواطنان في العقد الثالث من عمرهما، وكانا في حالة غير طبيعية.

وطالب سعوديون بتكريم الشابين على ما أظهراه من شجاعة وحسن تصرف.