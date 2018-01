البطولة المخفية في السعودية.. أول منافسة اسكواش دولية للسيدات في المملكة تقتصر على الحضور النسائي والتصوير ممنوع

رغم أنها بطولة دولية عالمية، فإنها ممنوعة من التغطية الإعلامية المصورة. إذ تستضيف السعودية حالياً أول بطولة دولية لسيدات الاسكواش، بمشاركة 32 لاعبة من 13 دولة مختلفة، في حدث كبير بالسعودية.

لكن الغريب هو عدم إذاعة هذه البطولة على أي قناة محلية أو عالمية، رغم أنها من فئة البطولات الكبرى في اللعبة، التي تضاف نقاطها إلى تصنيف اللاعبات، وتمكّنهن من التأهل لبطولة دبي لأفضل 8 لاعبات في العالم بنهاية الموسم، في شهر يونيو/حزيران 2018.

وأكد رئيس رابطة لاعبي الاسكواش المحترفين بالسعودية، زياد التركي، أن هذه البطولة لن تحظى بتغطية تلفزيونية، دون توضيح الأسباب.

ولم يقدم التركي أي إجابة عن سؤال حول الضوابط التي ينبغي للاعبات الالتزام بها في التجول، مشدداً على أن "التركيز يجب أن يكون على البطولة نفسها".

لكن كيف يمكن أن يركز عشاق هذه الرياضة على البطولة البالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار، وهم لا يستطيعون متابعتها بأي شكل من الأشكال.

فمنافسات البطولة تقام على ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض، والحضور فيها يقتصر على النساء فقط، مع منع دخول الرجال نهائياً إليها، وعدم قدرة قناة الاسكواش الرسمية على البث التلفزيوني لها.

ولم تخرج للعلن أي صورة لمنافسات البطولة أو للاعبات داخل الملعب على الإطلاق، حتى إن الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للاسكواش على تويتر كانت تضع صوراً أرشيفية عند نشر تغريدات حول نتائج المباريات.

Roundup 📝@NourElTayeb mounted a stunning come back from two games down to beat @CamilleSerme on day three of the @SquashInSaudi!



She'll take on @NicolDavid in the quarter-finals 👊



Full story ➡️ https://t.co/IpAFFJXniJ #SquashInSaudi pic.twitter.com/zSiAZripEQ

— PSA World Tour (@PSAWorldTour) January 9, 2018