البطولة المخفية في السعودية.. أول منافسة اسكواش دولية للسيدات في المملكة تقتصر على الحضور النسائي والتصوير ممنوع

رغم أنها بطولة دولية عالمية، فإنها ممنوعة من التغطية الإعلامية المصورة. إذ تستضيف السعودية حالياً أول بطولة دولية لسيدات الاسكواش، بمشاركة 32 لاعبة من 13 دولة مختلفة، في حدث كبير بالسعودية.

لكن الغريب هو عدم إذاعة هذه البطولة على أي قناة محلية أو عالمية، رغم أنها من فئة البطولات الكبرى في اللعبة، التي تضاف نقاطها إلى تصنيف اللاعبات، وتمكّنهن من التأهل لبطولة دبي لأفضل 8 لاعبات في العالم بنهاية الموسم، في شهر يونيو/حزيران 2018.

وأكد رئيس رابطة لاعبي الاسكواش المحترفين بالسعودية، زياد التركي، أن هذه البطولة لن تحظى بتغطية تلفزيونية، دون توضيح الأسباب.

ولم يقدم التركي أي إجابة عن سؤال حول الضوابط التي ينبغي للاعبات الالتزام بها في التجول، مشدداً على أن "التركيز يجب أن يكون على البطولة نفسها".

لكن كيف يمكن أن يركز عشاق هذه الرياضة على البطولة البالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار، وهم لا يستطيعون متابعتها بأي شكل من الأشكال.

فمنافسات البطولة تقام على ملاعب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في العاصمة الرياض، والحضور فيها يقتصر على النساء فقط، مع منع دخول الرجال نهائياً إليها، وعدم قدرة قناة الاسكواش الرسمية على البث التلفزيوني لها.

ولم تخرج للعلن أي صورة لمنافسات البطولة أو للاعبات داخل الملعب على الإطلاق، حتى إن الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للاسكواش على تويتر كانت تضع صوراً أرشيفية عند نشر تغريدات حول نتائج المباريات.

Roundup 📝@NourElTayeb mounted a stunning come back from two games down to beat @CamilleSerme on day three of the @SquashInSaudi!



She'll take on @NicolDavid in the quarter-finals 👊



Full story ➡️ https://t.co/IpAFFJXniJ #SquashInSaudi pic.twitter.com/zSiAZripEQ — PSA World Tour (@PSAWorldTour) January 9, 2018

ولم تظهر سوى صورة واحدة قبل انطلاق المنافسات بيومين، وهي تجمع المشاركات مع رئيس الاتحاد السعودي في صورة تذكارية.

Thanks to Princess Reema for graciously hosting us @psaworldtour women last night with Ziad. Truly honoured to be part of this historical moment in Saudi Arabia. #saudiwomensquash #firstwomensportevent pic.twitter.com/GF2znwPfYT — Nicol Ann David (@NicolDavid) January 7, 2018

وتشارك في هذه البطولة اللاعبة السعودية ندا أبو النجا، كأول لاعبة سعودية في هذه الرياضة تشارك في حدث دولي. أبو النجا لم تظهر لها أي صورة وهي تلعب هذه الرياضة، سواء قبل البطولة أم خلالها.

وكانت إميلي وايتلوك، وهي واحدة من أبرز لاعبات الاسكواش الإنكليز، رفضت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، المشاركة في البطولة لأسباب وصفتها بأنها لا تلائم "معاييرها الأخلاقية"، فيما يتعلق بمعاملة النساء في البلاد، وعدم السماح للرجال بالدخول لمشاهدة المنافسات.

وطلبت اللجنة المنظمة للبطولة من المشاركات ارتداء البنطال الرياضي leggings والقمصان عند اللعب، بدلاً من الاكتفاء بارتداء التنورة القصيرة فقط كما هو معتاد.

إلا أن باقي اللاعبات غير العربيات وافقن على شروط اللجنة المنظمة، باعتبارها خطوة أولى في تنظيم السعودية للبطولة، بالإضافة إلى رغبتهن في المساهمة في دعم سيدات المملكة.

وتشارك 10 لاعبات مصريات في البطولة وهن نور الشربيني، رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني، مريم متولي، نادين شاهين، هبة التركي، هانيا الحمامي، ميار هاني.

هذه البطولة هي أولى بطولات السلسة العالمية للنساء في عام 2018، وتأتي في إطار مجموعة من الإصلاحات التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تشمل رفع القيود المفروضة على المرأة.

وفي يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، سيتم السماح للمرأة السعودية لأول مرة بدخول الملاعب الرياضية لمشاهدة مباريات كرة القدم بين الفرق المحلية. كما سيتم رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة، المقرر في شهر يونيو/حزيران.