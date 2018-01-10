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احذر.. مُسكن آلام شائع يقلل إنتاج الهرمون الذكري ويسبب قصور الغدد التناسلية

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Depressed man seated on his bed feeling bad | tommaso79 via Getty Images

بيَّنت دراسة أجريت لمدة 6 أسابيع على 31 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18، و35 عاماً أن استخدام مسكن الآلام الشائع آيبوبروفين-Ibuprofen دون وصفة طبية يؤدي على المدى الطويل إلى قصور الغدد التناسلية، وإعاقة إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين لدى الرجال، ما قد يصيب بالعقم.



ibuprofen



ويعتقد باحثو الدراسة التي نُشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أن يؤثر ذلك على صحة الرجال، نظراً لوجود روابط صحية بين اضطراب إنتاج الهرمونات وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والعقم.

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