مصرع 5 جراء حريق في مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية مصرع 5 أشخاص، جرّاء حريق اندلع الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، في أحد المنازل السكنية بمكة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة، تلقّى بلاغاً عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم داخل فناء في حي شرائع المجاهدين، وامتدت النيران إلى منزل شعبي تسكنه عائلة من إحدى الجنسيات الإفريقية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

أخمد مدني #العاصمة_المقدسة حريقاً اندلع في منزل شعبي نجم عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين باختناق، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. pic.twitter.com/CXCPE5V0yb — الدفاع المدني (@SaudiDCD) ١٠ يناير، ٢٠١٨

وأفاد الشريف بأنه نَجَم عن الحريق وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين باختناق وحروق متفرقة، فيما تمكنت وحدات الإنقاذ من فتح الغرف المغلقة والعمل على إخراج المصابين من الموقع، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال، والعمل على إبعادها عن أماكن السكن والنوم، حفاظاً على سلامتهم.

