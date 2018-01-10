وداعاً للبكاء.. نوع جديد من البصل غير مسيل للدموع

طُرح بالأسواق نوعٌ جديد من الطعام، يقلل حقاً الوقت الذي ستقضيه في البكاء، وجربه القائمون على النسخة البريطانية من موقع "هاف بوست" لاختبار فاعليته.

مُنتَج سونيونز هو "أول نوع من البصل حلو المذاق وغير مسيل للدموع، يُزرَع في الولايات المتحدة"، وفقاً لما ورد في نشرةٍ صحفية تُعلن عن قرب وصول المنتج إلى الأسواق المختارة.









والسبب وراء البكاء أثناء تقطيع البصل يرجع إلى احتوائه على مركباتٍ متطايرة تنبعث من البصلة، لتُكوّن حمض الكبريتيك، عند تفاعلها مع ماء العينين الطبيعي، مما يجعل العينين تُنتجان الدموع للحد من التهيج.

وصرحت شركة باير المُصنِّعة للمنتج، أنَّ المركبات المتطايرة به تقل مع مرور الوقت، عكس البصل الطبيعي، الذي تزيد فيه تلك المركبات كلما طال تخزينه. وبالتالي يفقد المنتج تأثيره المسيل للدموع. وتُصدِّق المختبرات الخاصة بالمنتج قبل طرحه بالسوق على كونه غير مسيل للدموع.

وتقول شركة باير إنَّ هذا البصل الجديد لا تقتصر ميزاته فقط على تناقص قدرته على تهييج العينين مع مرور الوقت على تخزينه، ولكن أيضاً يُصبح طعمه أكثر حلاوة، ويمنحك "قرمشة رائعة وطعماً ممتعاً دائماً"، يجعل مذاقه لذيذاً حتى عند تناوله نيئاً.

ولكن هل يتغير مذاق بصل سونيونز بمرور الوقت، مع انخفاض كمية المركبات المتطايرة به؟

يقول ليندون جونسون، مدير مبيعات المنتج بشركة باير: "يحافظ سونيونز على نكهة البصل بمرور الوقت. ولكن ما يتلاشى هو المذاق العالق في الفم بعد تناوله، فتجربة نكهة البصل يجب أن تكون مرة واحدة، وألَّا تترك مذاقاً في نهاية سقف حلقك".

وقالت شركة باير إنَّ منتجها لم يخضع لتعديلٍ وراثي، وإنَّما طورته الشركة من خلال برنامج تهجين طبيعي استغرق حوالي 30 عاماً ليصل إلى تلك الدرجة من الجودة والإتقان.

في الثمانينيات، بدأ المزارعون في ولايتي نيفادا وواشنطن في استخدام أسلوب الاستشراب الغازي، لتحديد أي فصائل من البصل تحتوي على أقل كمية من المركبات المتطايرة، بحيث تُهجَّن هذه الفصائل طبيعياً، لعزل تلك الصفات على أساسٍ ثابت.

وقال جونسون: "من المهم للغاية أنَّ المنتج ليس معدلاً وراثياً. فنحن بدأنا بزراعة مصدر في الحقل، وإذا أنتج الصفات المطلوبة، وهي انخفاض اللذوعة في هذه الحالة، نقوم باختيار البصلات التي تنخفض لذوعتها بمرور الوقت... وبذلك يتولد هذا المنتج باتباع طرق اختيار تقليدية".

وعلى الرغم من إجراء الكثير من الاختبارات على بصل سونيونز، للتأكد من أنَّه غير مسيل للدموع، أجرت النسخة البريطانية من موقع "هاف بوست" اختباراتها الخاصة. إذ طلبت من ثلاث محررات، لطالما عانين من البكاء أثناء تقطيع البصل أن تُقطِّع كلٌّ منهن بصلةً، ونجحت الثلاث في ذلك دون ذرف حتى دمعةٍ واحدة.