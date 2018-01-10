فيديو: قرش يهاجم عالمة بحرية في المحيط.. وحوت ينقذها من موت محقق

لقطات نادرة التقطتها عالمة الأحياء البحرية نان هاوزر في الماء، قبالة جزر كوك جنوب المحيط الهادي. ويُظهر مقطع الفيديو كيف أنقذ حوت أحدب يزن حوالي 23 طناً، العالمة التي تبلغ من العمر 63 عاماً وفريقها من سمك القرش.

وقالت هاوزر لصحيفة Mirror البريطانية "عندما سبح الحوت في اتجاهي واقترب مني، لم أكن أعلم ماذا يريد، حتى أخذ يدفعني، واستمر في دفعي ولم يتوقف لأكثر من عشر دقائق".

لم تكن هاوزر تعلم حينها أن بجوارها مباشرة يوجد قرش بري، أحد أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وكان على بعد خمسة أمتار منها فقط. كانت تخمن في البداية أنه حوت آخر.

وما إن رأت زعانفه الذيلية تتحرك من اليسار إلى اليمين حتى أدركت أنه ليس حوتاً.

كان الحوت الأحدب يُحاول إبعادها عن منطقة الخطر، ولكن لحسن الحظ كانت هاوزر على موعد مع هذا الحارس الضخم لينقذها. يُظهر الفيديو كيف كان الحوت الأحدب يحاول إبعاد العالمة البحرية عن منطقة الخطر، حتى رفعها وأخرجها سالمة من الماء.

تقول هاوزر "قضيت 28 عاماً مع الحيتان تحت الماء، ولم أرَ قط حوتاً يحاول جاهداً بهذه الطريقة أن يحملني تحت زعانفه الصدرية الضخمة".

وأوضحت أن العلماء رصدوا قبل ذلك العديد من الحالات التي تحمي فيها الحيتان حيوانات أخرى، ولكن هذه تعد أول حالة موثقة لحوت يحمي إنساناً من سمك القرش.

تقول "قضيت 28 عاماً في حماية الحيتان، ولم أكن أعلم حتى هذه اللحظة أنها ستنقذ حياتي ذات يوم".

هذا الموضوع مترجم عن النسخة الألمانية لـ"هاف بوست"، للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.



