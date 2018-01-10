ازداد طوله 9 سم خلال 3 أسابيع فقط !!.. ما حدث لهذا الرائد في الفضاء غريب ومقلق في نفس الوقت



ازداد طول رائد الفضاء الياباني نوريشيجي كاناي 9 سم، بعد السفر إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقاً لمنشوراتٍ في حساباته على الشبكات الاجتماعية.

وقال كاناي إنَّه مرَّ بعملية نموٍ سريع ملحوظة، منذ وصوله إلى المسبار فقط، قبل ما يربو على ثلاثة أسابيع.

وتُعد هذه الزيادة غير معتادة وأكثر بكثير من زيادة الـ2 إلى 5 سم المعتادة، التي ينموها معظم الرواد في الفضاء.



ويحدث هذا النمو لأنَّ انعدام الجاذبية يسمح ببطء لفقرات العمود الفقري في أجسادهم بالتمدُّد، وفق ما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية.

وقال كاناي إنَّه كان قلقاً من أنَّ جسمه لن يكون مناسباً للجلوس في مقعده بالمركبة الفضائية أثناء رحلة العودة.

وغرَّد قائلاً: "صباح الخير جميعاً. لدي إعلانٌ مهم اليوم. لقد خضعت أجسادنا للقياس بعد الوصول إلى الفضاء، وقد نما جسدي بنحو 9 سم بالفعل".

وأضاف: "لقد نموتُ مثل بعض النباتات في ثلاثة أسابيع فقط. لم يحدث لي شيءٌ كهذا منذ المدرسة الثانوية. وأشعر بالقلق قليلاً حول ما إن كان جسدي سيصبح مناسباً لمقعد المركبة الفضائية "سويوز" عند العودة".

ولدى المركبة الفضائية "سويوز" الروسية، التي تنقل رواد الفضاء من وإلى الأرض، حد ارتفاع معين للجلوس في المقاعد.

وبينما يمرّ معظم الذين يُسافرون إلى الفضاء بهذه الظاهرة، فإنَّهم لا يظلون أطول عندما يعودون إلى الأرض، إذ تُجبر الجاذبية فقرات العمود الفقري على الاقتراب من بعضها البعض.

وكان د. كاناي، الذي يقوم بأولى رحلاته الفضائية، يعمل سابقاً ضابط غوصٍ طبي في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

