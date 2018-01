على عهدة IMDB.. أهم 10 أفلام أميركية في 2017.. IT في المقدمة والأبطال الخارقون يسيطرون

مع نهاية كل عام تصدر العديد من القوائم والتصنيفات لأهم الأعمال الفنية على مدار العام المنصرم، وكثيرة هي تلك الاختيارات التي تختلف من مكان لآخر، ولكن بالتأكيد عندما تعد قائمة لأهم 10 أفلام في عام 2017، من الموقع المتخصص الأول في السينما حول العالم IMDB، فإن القائمة تتمتع بمصداقية أكثر، خاصة عندما يكون هناك تفسير لتلك الاختيارات.

وقد أعد الموقع الشهير قائمةً بأهم 10 أفلام أميركية عام 2017، حيث جاء في مقدمتها فيلم IT، أنتجت وعرضت وجاء في المؤخرة فيلم blade runner 2094، حيث سيطرت على القائمة أعمال الأبطال الخارقين.

10- Blade Runner 2094









صنّف الموقع فيلم blade runner 2094 على أنه واحد من أكبر أفلام الخيال العلمي التي تم إنتاجها في الفترة الأخيرة، حيث تكلف إنتاجه 150 مليون دولار، وعلى الرغم من عدم تحقيقه إيرادات كبيرة في شباك التذاكر في أميركا، محققاً أكثر من 91 مليون دولار، إلا أنه حصل على تصنيف كبير على الموقع، محققاً 8.4 من 10.

وأشاد الموقع بمخرج الفيلم دينيس فيلنوف، وبطلي العمل ريان غوسلينغ وهاريسون فورد، حيث شاركهما في بطولة الفيلم أيضاً جاريد ليتو، وروين رايت، وديف باوتيستا، وآنا دي أرماس، وتم عرضه بداية من 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جاء في الترتيب العاشر.

9- Thor: Ragnarok









احتل فيلم Thor: Ragnarok المركز التاسع في القائمة، وهو أحد أفلام الشخصية الخارقة الشهيرة Thor التي تنتجها شركة مارفيل، ووقت كتابة التقرير كان الفيلم قد حصل على تصنيف 8.2، ولكن بعد ذلك بقليل انخفض التصنيف لـ8.1، وبالرغم من ذلك فهو من أعلى الأفلام التي حصلت على معدلات تصنيف عالية على الموقع.

وتكلف إنتاج الفيلم 180 مليون دولار، وحقق على مستوى العالم إيرادات تخطت 802 مليون دولار، حيث بدأ عرضه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقام ببطولته كريس هيمسورث، توم هيدلستون، كيت بلانشيت، إدريس ألبا وأنطوني هوبكينز، وأخرجه تايكا وايتيتي.

8- Alien: Covenant









المخرج الهوليودي العالمي ريدلي سكوت عاد مرة أخرى لسلسلة Alien، فبعدما أخرج فيلم Alien uhl 1979، يعود عام 2017 لتجربة مماثلة في فيلم Alien:Covenant، حيث أكد الموقع أن الفيلمين الأول والثاني لريدلي سكوت بهما تشابه كبير.

وأكد الموقع أن الفيلم حقَّق إيرادات مخيبة للأمال، على الرغم من أنه تخطَّى مبلغ إنتاجه، إلا أن إيراداته داخل أميركا كانت أقل من ميزانيته، حيث تكلف إنتاجه 97 مليون دولار، وحقق إيرادات داخل أميركا بلغت 74 مليون دولار، أما على مستوى العالم فقد بلغت إيراداته 240 مليون دولار، ليحتل المرتبة الثامنة.

الفيلم من بطولة مايكل فاسبندر، كاثرين واترستون، بيلي كرودوب، داني ماكبرايد وديميان بيشير، وأخرجه العالمي ريدلي سكوت، ووصل تقييم الفيلم إلى 6.5 من 10 على الموقع.

7- Split









في المرتبة السابعة جاء فيلم Split، بالرغم من تحقيقه تقييماً أقل على الموقع من الأفلام السابقة، باستثناء Alien:Covenant، حيث تم تقييمه بـ7.3 من 10، وأكد الموقع أن اختيار الفيلم ضمن تلك القائمة، وفي هذا المركز بالتحديد جاء بسبب مخرج الفيلم "ام نايت شيامالان" والقصة، وهما العاملان الأساسيان لدخول الفيلم في تلك القائمة.

الفيلم مقارنة بميزانيته حقّق إيرادات كبيرة، حيث تكلف إنتاجه 9 ملايين دولار فقط، في حين على مستوى العالم 278 مليون دولار، منها 138 في أميركا فقط، وقام ببطولته جيمس ماكفوي، آنيا تايلور، بيتي باكلي، هالي لو ريتشاردسون وجيسيكا سولا.

6- Justice League









عشاق أفلام الأبطال الخارقين كانوا على موعد مع فيلم من أهم الأفلام الأميركية عام 2017 وهو justice league، الذي جمع في أحداثه مجموعة من الأبطال الخارقين، أهمهم Batman ،Superman ،Wonder Woman وغيرهم من الأبطال الخارقين في هوليود، حيث جاء ترتيب الفيلم في المرتبة السادسة.

وأكد الموقع أن ردود الأفعال حول الفيلم جاءت متباينة، على الرغم من انتظار الجمهور له وترقبهم لعرضه، حيث تم تقييم الفيلم من جانب الجمهور على الموقع بـ7 من 10، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم كبيرة، ووصلت إلى 300 مليون دولار، في حين جمع الفيلم حول العالم إيرادات بلغت 614 مليون دولار.

وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من كبار نجوم هوليوود منهم بن أفليك، هنري كافيل، إيمي آدامز، غال جادوت، عزرا ميلر، جيسون موموا، راي فيشر، جيرمي ايرونز وغيرهم من النجوم، وأخرج الفيلم زاك شنايدر.

5- Guardians of the Galaxy Vol. 2









وجاء وراءه في المرتبة الخامسة فيلم آخر جمع مجموعة من الأبطال الخارقين وهو Guardians of the Galaxy Vol. 2، حيث أكد الموقع أن شركة "مارفيل" حققت مفاجأة كبيرة من خلال عام 2014، بتحقيقها إيرادات بلغت 733 مليون دولار لتحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر على مستوى العالم، من خلال فيلم Guardians of the Galaxy، ولكنها كسرت رقمها القديم هذا العام، بتحقيقها إيرادات بلغت 863 مليون دولار من خلال فيلمها الجديد في السلسلة.

وضمّ هذا الفيلم هو الآخر مجموعة من الشخصيات الخارقة، أبرزها Star Lord، Drax Gamora، Rocket وBaby Groot، وقام ببطولة الفيلم برادلي كوبر، فين ديزل، زوي سالدانا، سيلفستر ستالون، ديف باوتيستا وكريس برات، وأخرجه جيمس غن.

4- Logan









بعد ثمانية أفلام قدم فيها نجم هوليوود "هيو جاكمان" شخصية "ولفرين" الخارقة، على مدار 17 عاماً، ودع جاكمان الشخصية الوادع المناسب، بعدما أكد أن هذا الفيلم هو الأخير له في تلك الشخصية، حيث صنف الموقع الفيلم كأهم فيلم من الثمانية أفلام لتلك الشخصية التي ظهرت في أفلام X-men وThe Wolverine وLogan، وحصل الفيلم على تصنيف 8.1 من 10.

واعتبر عدد كبير من الجمهور أن الفيلم هو الأهم لشخصية ولفرين، خاصة بعدما ظهرت الشخصية في آخر فيلمين لها بشكل غير منطقي، وودع هيو جاكمان الشخصية الوداع المناسب لها، بعدما حقَّق الفيلم إيرادات بلغت 616 مليون دولار، في حين أن تكلفة إنتاجه كانت 97 مليون دولار فقط.

الفيلم بطولة هيو جاكمان، باتريك ستيوارت، دافني كين، بويد هولبروك، ستيفن ميرتشانت وإليزابيث رودريجيز، وأخرجه جيمس مانجولد، واحتل الفيلم المركز الرابع في قائمة الأفضل التي أعدها الموقع.

3- Beauty and the Beast









استمراراً مع الأبطال الخارقين جاء في المركز الثالث فيلم آخر تم إعادة تقديمه بشكل مختلف، وهو Beauty and the Beast، الذي تم تقديمه عام 1991 كفيلم كارتون، وأعيد تقديمه كفيلم روائي عام 2017، وحقق نجاحاً كبيراً حول العالم، حيث أكد الموقع أن عشاق النسخة الأصلية من الفيلم هم الدافع الأساسي لجعل هذا الفيلم في قائمة الأفضل هذا العام، بالإضافة لبطلة سلسلة هاري بوتر الجميلة "إيما واتسون"، التي قدمت أداء مختلفاً لشخصية "بيلي".

الفيلم حصل على تصنيف على الموقع 7.3 من 10، وجاء في المركز الثالث في قائمة الأفضل لهذا العام، ولكن الأهم من كل ذلك هو نجاحه في كسر حاجز المليار دولار، حيث حقق إيرادات خيالية بلغت ملياراً و263 مليون دولار، وتكلف إنتاجه 160 مليون دولار فقط، حيث كان تحقيقه تلك الإيرادات دليلاً على نجاحه جماهيرياً على مستوى العالم.

الفيلم من بطولة إيما واتسون، دان ستيفنز، لوك إيفانز، كيفين كلاين، جوش جاد، إيما تومبسون، هاتي مورهان، هايدن جوين، وأخرجه بيل كوندون.

2- Wonder Woman









كلمة السر هنا النجمة "غال جادوت"، بطلة الفيلم، التي شاركت في بطولة فيلم justice league مع شخصيات خارقة أخرى، مثل سوبر مان وباتمان، ونجح الفيلم في احتلال المركز السادس في نفس هذه القائمة، حيث أكد الموقع أن فيلم Wonder Woman كان أفضل خروج لها من السابق Batman v Superman: Dawn of Justice، الذي قدمته العام الماضي.

وأكد الموقع أنها نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة، ونال الفيلم تقييماً جيداً من جانب الجمهور، والأهم من كل ذلك أن ذلك الفيلم ساعدها في أن تكون أهم نجمة لعام 2017 على موقع IMDB.

وحقق الفيلم إيرادات جيدة، بلغت 821 مليون دولار، في حين أن إنتاجه احتاج ميزانية 149 مليون دولار، وحصل الفيلم على تصنيف 7.6 من 10 على نفس الموقع، وقام ببطولته غال جادوت، كريس باين، كوني نيلسن، روبن رايت، داني هوستون، وديفيد ثيوليس، من إخراج باتي جنكينز.

1- IT









اختار موقع IMDB فيلم IT في المركز الأول لقائمة أفضل 10 أفلام في عام 2017، وبرر الموقع اختياره لهذا الفيلم لعدة أسباب، أهمها أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مشاهدات الإعلان الدعائي للفيلم خلال أول 24 ساعة من طرحه، وذلك على الرغم من تحقيقه لإيرادات قليلة، مقارنة بالأفلام التي جاءت خلفه في الترتيب، ولكن الموقع اعتبره واحداً من أهم أفلام الرعب في السينما الأميركية.

واعتبر الموقع أن الفيلم جعل النجم بيل سكارسغارد، الذي قدم شخصية Pennywise خلال أحداث الفيلم "الشخصية المرعبة" التي تشبه البلياتشو، كأفضل نجم في عام 2017 على موقع IMDB، حيث سيطرح الجزء الثاني من العمل عام 2019، بالإضافة لتحقيق الفيلم 694 مليون دولار في شباك التذاكر، في حين تكلف إنتاجه 35 مليون دولار فقط، وحصل على تقييم 7.6 من 10 على الموقع.

والفيلم من بطولة بيل سكارسغارد، جايدن ليبرهر، جيريمي راي تايلور، صوفيا ليليس، فين ولفهارد، جاك ديلان، وايت أوليف وشوسين جاكوبس، من إخراج أندي موشيتي.