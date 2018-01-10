7 أفلام كوميدية تفتتح عام 2018.. تامر حسني في منافسة شرسة مع أحمد عيد وماجد الكدواني

تبدأ السينما المصرية ماراثون جديداً مع بداية عام 2018، حيث يتسابق 7 أفلام في افتتاح شباك تذاكر العام الجديد، وتسيطر الكوميديا على الموسم الجديد بشكل كامل، فكل الأفلام المعروضة خلال الموسم تنتمي لتلك النوعية.

ويشهد الموسم منافسة شرسة بين مجموعة من نجوم الكوميديا، خاصة تامر حسني وأحمد عيد وماجد الكدواني ومصطفى خاطر، خاصة بعد تأجيل عدد من الأفلام التي كان من المفترض عرضها خلال هذا الموسم، وعلى رأسها "الديزل" لمحمد رمضان، و"حرب كرموز" لأمير كرارة، بسبب عدم انتهاء تصوير تلك الأفلام حتى الآن.

حليمو ملك الشواطئ

افتتح الموسم فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وبدأ عرضه من يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي يعيد الفنان طلعت زكريا للسينما بعد فترة غياب أكثر من 6 سنوات، منذ آخر أفلامه "الفيل في المنديل"، الذي كان قد تم عرضه عام 2011، والذي لم يحقق نجاحاً في دور العرض.



ولنفس السبب غاب فنان الكوميديا عن السينما طوال تلك الفترة بسبب خوفه من مواجهة الجمهور، وخلال تلك السنوات اكتفى بأدوار مساعدة في بعض المسلسلات أبرزها "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، كما قدم بعض الأعمال الكارتونية، أبرزها مسلسل "سوبر هنيدي 3" مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" بطولة طلعت زكريا، بيومي فؤاد، دينا، ريم البارودي، نرمين ماهر، أحمد حلاوة، أمينة وهبة السيسي، من تأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد.

طلق صناعي

ثاني الأفلام التي سيتم عرضها في هذا الموسم هو "طلق صناعي"، حيث بدأ عرضه يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو الفيلم الذي تم عرضه في مهرجان دبي، ضمن برنامج "ليال عربية" في عرضه العالمي الأول.

تدور قصة الفيلم حول زوجين مصريين يحاولان الهجرة إلى أميركا، ولكن كل محاولاتهما باءت بالفشل، مما جعلهما يلجآن إلى خطة مذهلة، واستغلال أن الزوجة حامل، إذ يقرّران دخول السفارة الأميركية في القاهرة عنوةً، لتضع السيّدة مولوديها داخل المبنى، ما سيعني بطبيعة الحال حصول الوالدين على الجنسية الأميركية، وهو ما ينتج عنه الكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم بطولة ماجد الكدوانى، حورية فرغلي، مصطفى خاطر، مي كساب، بيومي فؤاد، سيد رجب، عبدالرحمن أبو زهرة، وإنعام سالوسة، من إخراج خالد دياب، وشاركه في تأليفه شقيقاه محمد وشيرين دياب.

عقدة الخواجة

ثالث الأفلام التي ستدخل المنافسة على كعكة إيرادات الموسم هو فيلم "عقدة الخواجة" لحسن الرداد، وتدور قصته في إطار كوميدي أكشن، ومعرف عن مؤلفيه الفنانين هشام ماجد وشيكو تأليفهما لنوعية الأفلام الكوميدية .

والفيلم من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، حسن حسني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، هنا الزاهد، محمد عز وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمي.

خلاويص

سيتم عرض فيلم "خلاويص" للفنان أحمد عيد، الذي كان آخر أفلامه "ياباني أصلي" العام الماضي، وحقق إيرادات تخطت حاجز الـ7 ملايين جنيه.

وتدور قصة فيلم "خلاويص" حول مشكلات مسؤوليات الأبوة، ويتم تناولها بشكل كوميدي، حيث يقدم أحمد عيد شخصية أب يتسبب ابنه الصغير في عدة مشكلات تصل به إلى أقسام الشرطة وساحات المحاكم.

والفيلم من بطولة أحمد عيد، آيتن عامر، سامي مغاوري، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، طارق عبدالعزيز، ومحمد حاتم، من تأليف لؤي السيد وإخراج خالد الحلفاوي.

رغدة متوحشة

ويشهد يوم 17 يناير/كانون الثاني عرض فيلمين، الأول هو فيلم "رغدة متوحشة" للفنان ومقدم برامج المقالب رامز جلال، حيث يظهر للمرة الأولى خلال أحد أفلامه بشخصيتين.

وتدور قصة الفيلم حول الشاب إسماعيل الذي يعمل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان، وبالفعل ينجح في ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، مثل التحرش وغيرها.

الفيلم من بطولة رامز جلال، ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار وحمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وعلي غالب وإخراج محمود كريم.

جدو نحنوح

أما ثاني الأفلام التي تُعرض يوم 17 يناير/كانون الثاني، فهو فيلم "جدو نحنوح"، وهو الفيلم الوحيد بين أفلام الموسم الذي ينتمي لنوعية أفلام البطولة الجماعية.

تدور قصة الفيلم حول مجموعة من الشباب يتوفى جدهم، ليبدأ توزيع الميراث فيما بينهم. ثم يكتشفون بمرور الأحداث أن جدهم لم يترك أموالاً لهم، بينما ترك وصية يُطالبهم فيها بالبحث عن كنز مدفون داخل مستشفى المجانين. فيخططون لدخول مستشفى المجانين سعياً لإيجاد هذا الكنز، وهناك تحدث لهم الكثير من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من بطولة محمد ثروت، مصطفى أبو سريع، مدحت تيخا، نرمين ماهر، ياسر الطوبجي، طاهر أبو ليلة، أحمد حلاوة، محسن منصور وإيمان السيد، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

البدلة

آخر وأهم الأفلام التي سيتم طرحها خلال هذا الموسم هو فيلم "البدلة"، الذي يقوم ببطولته تامر حسني، وهو الفيلم الذي سيبدأ عرضه مع بدء الإجازة الرسمية لمنتصف العام الدراسي، وبالتحديد في 24 يناير/كانون الثاني.

ويعتبر هذا الفيلم هو الأهم نظراً لنجومية تامر حسني، ولأنه صاحب الشعبية الأعلى بينهم، حيث حقق آخر أفلامه "تصبح على خير"، الذي تم عرضه في منتصف العام الماضي، وبالتحديد في موسم عيد الفطر، أكثر من 27 مليون جنيه، متفوقاً على فيلم "جواب اعتقال" لمحمد رمضان، الذي حقق 16 مليون جنيه، ومحتلاً المركز الثاني بعد فيلم أحمد السقا "هروب اضطراري" الذي تخطى حاجز 54 مليون جنيه.

ويجسد تامر حسني في الفيلم شخصية ضابط شرطة للمرة الأولى في مسيرته الفنية، حيث تدور قصة الفيلم حول وقوع ضابط الشرطة في العديد من المواقف الكوميدية، حيث إنه صاحب فكرة قصة الفيلم.

ويشارك تامر حسني في بطولة الفيلم كل من أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، محمود البزاوي، حسن حسني، محمد ثروت، دلال عبدالعزيز وطاهر أبوليلة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.