البيتكوين ليست وحدها.. أهم العملات الرقمية التي يتسابق عليها المستثمرون في 2018

كان عام 2017 مذهلاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية وتقنية البلوكشين الخاصة بها. في هذا العام ارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر بيتكوين، بنحو 2000% من مبلغ 1000 دولار، في شهر يناير/كانون الثاني، إلى أكثر من 19 ألف دولار في الذروة، بشهر ديسمبر/كانون الأول.

لكن الآن، ووسط التقلبات التي شهدتها البيتكوين في الآونة الأخيرة، لم تعد هي محط أنظار واهتمام المستثمرين فقط، لكن أصبحت هناك عملات أخرى شهدت هي الأخرى طفرات كبيرة، أو أنها تصعد بمعدلات أكثر من جيدة.

بيتكوين

على الرغم من تذبذبها في الشهر الأخير بشكل واضح، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار صعودها بشكل عام. فالبيتكوين هي عملة صلبة في سعيها لتصبح أهم وأقوى عملة رقمية مشفرة في التاريخ.

Ethereum









بعد الصعود القوي والكبير لهذه العملة، التي استندت إلى حد كبير حول الآمال الكاذبة من أن هذه العملة يمكن أن تتفوق على البيتكوين وتصبح هي العملة الرقمية الأولى على مستوى العالم، إلا أن Ethereum تراجعت كثيراً أمام البيتكوين، وخسرت أيضاً حوالي ربع قيمتها مقابل الدولار الأميركي من أعلى قيمة وصلت لها.

لكن مع انخفاض سقف السوق الخاصة بهذه العملة بنحو 20% من قيمة البيتكوين، ومع الذعر المبالغ به حول تأثير التنظيم المحتمل للبيتكوين، كل هذه الظروف ربما تبدو بالفعل مناسبة جداً لشراء الـEthereum في عام 2018.

Aragon

تصاعدت هذه العملة بصورة جيدة حتى أصبحت في ذلك الوقت رابع أكبر عملة خاصة بالتمويل الجماعي في التاريخ، وثاني أكبر عملة في فضاء البلوكشين.

ولأنها عملة في الأساس تتعلق بعملية إنشاء المنظمات اللامركزية. وبالنظر إلى نجاحها ومساهمتها الكبيرة، فإنه من المؤكد أن هذه العملة سترتفع في عام 2018.

Litecoin









يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر بهذه العملة، حتى يناير/كانون الثاني 2018، حوالي 13.95 مليار دولار أميركي. كما أن الأداء على مدى الـ12 شهراً الماضية، زاد بمعدل 6.025%.

يتم وصف الـLitecoin بأنها الفضة وراء العملة الذهبية البيتكوين.

تعد هذه العملة كفاتورة بديلة للبيتكوين. وحتى نبتعد عن إزعاج البيتكوين، كان صانع هذه العملة يهدف أساساً إلى خفض مقدار الوقت اللازم لتأكيد المعاملات الجديدة كي يشارك الجميع في عمليات الحفر للحصول عليها بسهولة أكبر.

رؤيته كانت هي أن الناس سوف تستخدم Litecoin بشكل يومي لشراء الأشياء. وسوف تكون هي طريقة الدفع المختارة.

تملك هذه العملة حداً من العملات يبلغ 84 مليون عملة، لكن البيتكوين سيكون حدها الأقصى 21 مليون عملة. يتم حالياً تداول حوالي 54 مليون قطعة نقدية، مقابل 16.7 مليون عملة متداولة في بيتكوين.

Monero









سقف التعامل السوقي لها بلغ 5.95 مليار دولار أميركي. كما زاد الأداء في عام 2017 بمقدار 2.596%.

يمكن القول إن الصفة الرئيسية لهذه العملة هي المجهول، فصانع هذه العملة شخص مجهول رفض الكشف عن هويته. مع هذه العملة يتم تسجيل تفاصيل كل صفقة، بما في ذلك المرسل والمستلم والحجم، على دفتر قيد عام، ولكن يتم تشفيره حتى لا يمكن التعرف عليها. عبر استخدام Monero، ومن الناحية النظرية، لا توجد وسيلة لأي شخص آخر لربط نقطة التسلم بنقطة الوصول.

تبدو هذه العملة كما لو أنها جاذبة لمجرمي الإنترنت؟ وهذا أمر حقيقي بالفعل. القراصنة وراء وراء الفيروس الشهير الذي ضرب العالم WannaCry، الذي أصاب 230 ألف جهاز كمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز، الذي استغل الناس المتضررة للدفع عبر هذه العملة.

ومع ذلك، هناك العديد من الحالات المسجلة للقراصنة الذين يدفع لهم عبر بيتكوين، ويقول مؤيدو Monero، إنهم يوجهون نداءات إلى الشركات التي ترغب في نقل الأموال من دون أن يعلم المنافسون، أو إلى أي شخص لا يريد ببساطة أن تكون ميزانيته ومعاملاته علنية، مثل شخص يمارس نشاطاً تجارياً في بلد أجنبي ولا يريد أن يكون مستهدفاً.

هناك حوالي 15.5 مليون عملة في التداول، وعلى عكس بيتكوين وLitecoin، فهذه العملة ليس لديها إمدادات ثابتة أو حد نهائي. ولكل هذه الأسباب فإن الطلب على هذه العملة سيستمر خلال عام 2018.

Neo









سقف التعامل السوقي لها يبلغ 5.86 مليار دولار، كما ارتفع الأداء في عام 2017 بمقدار 83.570%.

توصف هذه العملة بأنها عملة الصين القادمة، التي يتوقع أن تنفجر بقوة إذا ما خففت الصين من قيودها على البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام. نحن نتحدث عن الصين، لأن صانع هذه العملة هو من الصين.

ويبلغ العرض المتداول لهذه العملة حالياً 65 مليوناً من أصل 100 مليون قطعة نقدية. كل هذا سيجعلها عملة مميزة هذا العام.

Cardano

القيمة السوقية لها تبلغ 20.21 مليار دولار. وارتفع الأداء في عام 2017 بنسبة 3.296%، وذلك منذ بدء التعامل عليها، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يمكن اعتبار هذه العملة هي هذا الجيل المقبل، الذي يمكن أن يتحدى وبقوة عملة Ethereum.

بدأت هذه العملة في الظهور قبل بضعة أشهر، وانفجرت على الساحة مع مكاسب ضخمة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحمت قائمة أعلى 10 عملات مشفرة من حيث سقف السوق، ثم تراجعت هذا الشهر للمركز الـ13.

بدأ مشروع هذه العملة في عام 2015، ووصف نفسه بأنه أول شبكة بلوكشين مدعومة بـ"فلسفة علمية" يبنيها أكاديميون ومهندسون بارزون من خلال البحوث التي استعرضها نظراؤهم.

وعلى الرغم من أنها غير معروفة نسبياً، فإنها كبيرة على مستوى المعاملات الخاصة، وكذلك الاستجابة لاحتياجات المنظمين، مما يجعلها عملة مناسبة للتبني الشامل. ويجري حالياً تداول نحو 26 مليار قطعة نقدية من أصل 45 مليار قطعة نقدية كحد أقصى.

Ripple









القيمة السوقية لها 95.45 مليار دولار. وارتفع الأداء في عام 2017 بنسبة 41.040%.

يرى بعض الخبراء أن هذه العملة هي الخلف المنطقي لعملة بيتكوين.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز العملة بأنها "مرحلة عبور بين ويسترن يونيون وتحويل العملات، دون رسوم ضخمة" لأنها ليست فقط عملة، ولكن أيضاً نظام حيث يمكن لأي عملة، بما في ذلك بيتكوين، التداول عبره. عملة Ripple تربط البنوك ومقدمي خدمات الدفع وتبادل الأصول الرقمية والشركات لتوفير تجربة واحدة غير محدودة لإرسال الأموال على الصعيد العالمي.

وتمكنت الشركة الصانعة من ترخيص هذه العملة لأكثر من 100 بنك. ويتم حالياً التعامل بقرابة 38.7 مليار قطعة نقدية من إجمالي 100 مليار.

Bitcoin Cash

سقف التعامل السوقي وصل إلى 45.61 مليار دولار. وارتفع الأداء في عام 2017 (منذ بدأ التداول في يوليو/تموز) بنسبة 623%.

هذه واحدة من بين أحدث العملات المشفرة في العالم، التي ظهرت في أغسطس/آب 2017 كعملة قوية منافسة للبيتكوين.

تم إنشاء Bitcoin Cash نتيجة إحباط بعض المستخدمين من ارتفاع الرسوم وأوقات المعالجة البطيئة للبيتكوين. ولأن هذه العملة لديها حد حجمي أعلى، فإن الخبراء يقولون إن لديها المزيد من القدرة على التعامل مع المعاملات مع انخفاض قيمة الرسوم وبشكل أسرع.

في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تخطّت Bitcoin Cash لفترة وجيزة سوق Ethereum لتصبح ثاني العملات الأكثر قيمة. ومنذ ذلك الحين انخفضت إلى المركز الثالث. ويبلغ إمدادها المتداول حالياً 16.8 مليون قطعة، من إجمالي 21 مليوناً.