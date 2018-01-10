مات في ذكرى مولده.. شاهد كيف لقي هذا الرجل حتفه خلال التقاط صورة له من أعلى قمة جبل

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لرجل تركي يلقى حتفه خلال التقاط صورة على أحد المنحدرات، احتفالاً بعيد ميلاده.

ويظهر مقطع الفيديو خليل داغ القفز (39 سنة)، وهو يقفز من أعلى قمة جبل على منحدر، قبالة صخرة في قلعة أورفا التاريخية في جنوبي تركيا، إلا أنه فقد توازنه، وتدحرج من قمة الجبل، ليسقط بالأسفل ويلقى حتفه على أعتاب أحد المطاعم الكردية.

تعدّ مدينة أورفا أو شانلي أورفا إحدى أكبر وأقدم المدن الأثرية التاريخيّة في جمهورية تركيا، وهي تقع في الجنوب الشرقيّ للبلاد على الحدود مع سوريا، وحملت مدينة أورفا العديدَ من الأسماء على مرِّ العصور، حيث كان اسمها (إديسا) في العصور الكلاسيكيّة، و(أورهاي) في الحضارة الآرامية، و(الرها) في الحضارة العربيّة، وأورفا أخيراً في تركيا.

