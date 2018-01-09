"أوَّل ردٍّ عملي بالنار".. كتائب القسام تتحدَّث عن تنفيذها عمليةً في نابلس بعد ساعات من تعرُّض أحد قادة حماس لطلقٍ ناري

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، أن "عملية نابلس، هي أول رد عملي بالنار".

وقال أبو "عبيدة" الناطق باسم كتائب "عز الدين القسام"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو (إسرائيل)، ومن وراءهم (لم يسمهم) بأن ما تخشونه قادم".

وأضاف: "الضفة ستبقى خنجراً في خاصرتكم (قادة إسرائيل)"، دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأن ما ذكره المتحدث باسم كتائب "القسام".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية أن مستوطناً إسرائيلياً قتل، في إطلاق نار قرب مستوطنة "حفات جلعاد"، المحاذية لمدينة نابلس، شماليّ الضفة الغربية.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "تم إطلاق نار من قبل مركبة مسرعة قرب مستوطنة حفات جلعاد، أصيب على إثرها مستوطن إسرائيلي بجروح حرجة".

وأشارت أن القتيل يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو من سكان مستوطنة كفار سابا، شمالي الضفة.

وكانت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، أن القيادي في الحركة عماد العلمي، أصيب بطلق ناري في الرأس.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر طبية لم تكشف عن هويتها قولها: "وصول القيادي في حركة حماس، عماد العلمي إلى مستشفى الشفاء بعد إصابته بطلق ناري في الرأس بمدينة غزة".

إصابة القيادي في حركة حماس المهندس عماد العلمي أبو همام صباح اليوم الثلاثاء بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته وحالته حرجة . — حركة حماس (@hamasinfo) January 9, 2018

1عاجل | مصادر خاصة لشبكة "قدس" إصابة عضو المكتب السياسي لحماس عماد العلمي بحالة حرجة وما زال يرقد في غرفة العمليات حتى اللحظة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى pic.twitter.com/MXlDbZA70v — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 9, 2018

وعن حالته الصحية، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن العلمي بحالة حرجة وما زال يرقد في غرفة العمليات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

والعلمي، هو أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة، وقد كان ممثلاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جمهورية إيران الإسلامية.

غادر العلمي سوريا في عام 2012 إلى قطاع غزة، ليستقر في القطاع بعد إبعادٍ دام 20 عاماً، حيث وُلد في غزة عام 1956 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في مصر.

