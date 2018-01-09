يوم "سمو الأميرة شارلوت" الأول في الحضانة: إليك أسعار ملابس وتكاليف دراستها

ها هي الأيام تمر بسرعة، والأميرة الصغيرة شارلوت قد التحقت بالفعل بأول أيامها في المدرسة، بعد أن أصدر قصر كينسنغتون بياناً حول التحاقها بحضانة ويلكوكس Wilcocks Nursery School.

ونشرت الحسابات الرسمية لقصر كينسنغتون صورتين للأميرة الصغيرة في أول يوم دراسي لها، وقد حرصت الدوقة كيت ميدلتون على التقاط الصور الأولى لابنتها قبل ذهابها للحضانة.

ارتدت شارلوت التي ستتم عامها الثالث في مايو/أيار القادم، معطفاً كلاسيكياً دافئاً أحمر ملكياً من بيت أزياء Amaia Kids ذي التصميمات المفضلة لدى والدتها كيت ميدلتون، ويبلغ سعره 150 دولاراً، وربما لو تجولت قليلاً في موقع Amaia ستجد مزيداً من الفساتين التي ارتدتها الأميرة الطفلة من قبل.











أما الحقيبة الوردية فهي من Cathkidston ويبلغ سعرها نحو 24 دولاراً.

وحذاؤها الأحمر من Donacarmen، ويبلغ سعره 40 دولاراً، وارتدته شارلوت في أكثر من مناسبة، وقيل أيضاً أن عمها الأمير هاري قد ارتداه قبلها بسنوات.

ماذا ستدرس الأميرة في الحضانة؟

جدول الأميرة الصغيرة في حضانة Willcocks مزدحم، خاصة أنها التحقت بالدوام الكامل بين تعلم الحروف والأغاني والشعر وتعلم الطبخ والاستمتاع بمشاهدة البجع.

تبلغ مصروفات الحضانة للفترة الصباحية 3050 جنيهاً إسترلينياً (4122 دولاراً) وللفترة المسائية 1800 جنيه إسترليني (2432 دولاراً)

