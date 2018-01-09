حتى آبل لم تسلم.. انفجار بطارية آيفون في أحد المتاجر بسويسرا يؤدي إلى إصابة سبعة أشخاص

أفادت تقارير أن بطارية آيفون انفجرت في أحد متاجر آبل بمدينة زيورخ السويسرية، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

أُخلِيَ المتجر السويسري على الفور، إذ هرع نحو 50 عميلاً وموظفاً إلى شارع باهنهوفستراسي، الذي يعد واحداً من أغلى وأشهر شوارع التسوُّق في العالم.

وأفادت التقارير بحسب صحيفة The Daily Mirror البريطانية، أن هذا الانفجار تسبَّبَ في إصابة أحد أفراد طاقم العمل بحروق طفيفة وأثار مخاوف من التسمم بالدخان.

ويُحقِّق خبراء من معهد زيورخ للطب الشرعي للتوصُّل إلى السبب الذي أدى إلى ارتفاع سخونة البطارية. وكان عددٌ من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف وسيارة الطوارئ حاضرين في مشهد الواقعة.

كانت شركة سامسونغ المنافس الأقوى لمنتجات آبل عانت خلال العام الماضي من انفجار بطاريات جهازها Note 7 ما دعى الشكة إلى سحبه من الأسواق، لكن جهازها الأحدث يبدو أيضاً أنه سيعلني من ذات المشكلة.

إذ تواجه شركة سامسونغ أزمةً جديدةً تتعلق بالبطاريات. فقد أبلغ مالكو هاتف Galaxy Note8 الشركة أنَّهم فشلوا في شحن بطاريات هواتفهم لتشغيلها بعد فراغها من الطاقة تماماً.

أكدت سامسونغ المشكلة، وقالت إنَّها تلقت "عدداً قليلاً جداً من التقارير التي يمكن أن تكون متعلقةً بدوائر إدارة الطاقة".