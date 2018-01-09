العملات الورقية والطائرات ستختفي قريباً.. أشياء لن يمر بها مواليد 2018

قبل سنوات كنا نشفق على مواليد الألفية الثانية، الذين لم يعاصروا شريط الكاسيت وجهاز عرض الأفلام "الفيديو" والـ Walkman، ولكن ماذا عن مواليد 2018؟! يبدو أننا كبرنا كثيراً وأصبحنا نحمل من الخبرات ما سننقله إلى أبنائنا في المستقبل.

موقع BBC Mundo الإسباني نشر تخيلاً عن التغييرات التي ستطرأ على الحكايات التي تبدأ بـ “أخبرني أبي..” بالنسبة لأولئك الذين سيولدون في عام ٢٠١٨؟

“أخبرني أبي أنه في بعض الأحيان لم يفهموا ما يقوله الآخرون”

سمكة بابل Babel Fish برنامج شبكي من ألتافيستا التابعة لشركة ياهو منذ 9 مايو/أيار 2008، يقوم بترجمة آلية للنصوص وصفحات المواقع بين عدة لغات.

استُخدمت كلمة بابل في إشارة إلى وصف الكتاب المقدس لمدينة بابل واللغات المختلفة التي نشأت فيها. وسمكة بابل إشارة لحيوان خيالي في سلسلة دوغلاس آدامز "دليل المسافر إلى المجرة" (١٩٧٩).

يقول آدمز "سمكة بابل صغيرة وصفراء، تبدو مثل عَلَقة، وربما هي أغرب شيء في الكون، إذا وضعت إحداها في أذنك، فسوف تفهم على الفور ما يُقال في أي لغة".

تعمل سكايب وغوغل على دمج إمكانيات الترجمة الفورية حتى تتمكن من التحدث في الوقت الفعلي حتى إذا كنت لا تتحدث نفس لغة محاورك.

وهم ليسوا الوحيدين، العديد من الشركات الأخرى في طريقها إلى تطوير "أسماك بابل" خاصتها، لذلك فمن المتوقع أن يعيش أطفال اليوم في عالم حيث يمكن للجميع التحدث مع الآخرين باختلاف لغاتهم.

“أخبرني أبي أنهم كانوا يستغرقون وقتاً طويلاً في السفر"

في حقبة الرئيس الأميركي بنيامين فرانكلين (1706-1790)، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والذي عبر المحيط الأطلسي ثماني مرات في حياته، استغرقت هذه الرحلة الخطرة عادة ستة أسابيع على الأقل، وكان يمكن أن تستمر حتى شهرين أو ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة لنا، فقد أصبحنا نقطع نفس الطريق عبر الأطلسي في حوالي 8 ساعات بالطائرة، هذا الساعات المقبولة لجيلنا سوف تبدو لأولئك الذين سيولدون هذا العام مثل الدهر، تماماً كما لا يمكن لنا تصور مثل رحلة فرانكلين.

على الرغم من أن سرعة الطائرة لم تتغير لعقود، باستثناء كونكورد، التي توقفت عن الطيران في عام 2003، هناك علامات على التغيير.

على الرغم من أنها لن تصلح للنقل الجماعي للركاب، توشك الطائرات الأسرع من الصوت على العودة إلى السماء، وسيكون لديها القدرة على نقل المسافرين من أوروبا إلى الولايات المتحدة لأولئك الذين يمكن أن تحمل النفقات، في ثلاث ساعات ونصف فحسب.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة، سوف يستطيعون اختصار وقت السفر بفضل تكنولوجيا Hyperloop، الاسم التجاري المسجل لشركة النقل الفضائي SpaceX، لنقل الركاب والبضائع في أنابيب فراغ بسرعة كبيرة.

تخيل: في الوقت الحالي، يستغرق الذهاب من نيويورك إلى واشنطن العاصمة حوالي 5 ساعات بالقطار. في Hyperloop سيستغرق نصف ساعة.

"أخبرني أبي أنه في الصباح كان يمكن أن تسمع أصوات الطيور"







التوسع الحضري ليس مشكلة جديدة، ولكن أحد العواقب الأقل تناولاً هي زيادة التلوث الضوضائي.

تقدِّر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2100، سيعيش 84٪ من سكان العالم البالغ عددهم وقتذاك 10.8 بليون نسمة في المدن في مزيج غير متجانس من الضوضاء المستمرة.

وهذا يعني أن العديد من الأطفال المولودين اليوم لن يعرفوا أبداً ما يعنيه الاستمتاع بالصمت، يبدو أنهم سيعانون من الصخب والضوضاء.

“أخبرني أبي أنهم كانوا يدفعون بعملات ورقية ومعدنية”











كانت بطاقات الائتمان أول ضربة للنقد، لكنها لم تكن الأخيرة.. حالياً، تُربط الأوراق المالية بخيارات دفع كثيرة مثل باي بال وغيرها.

حينما يصبح الأطفال الذين ولدوا في عام 2018 كباراً بما فيه الكفاية لكسب المال، سيكون لديهم من المزيد من خيارات الدفع، ومن الممكن أن يكون النقد قد اختفى تماماً.

يمكن أن تتسبب العملات المشفرة في تحويل العملات الحالية إلى آثار في المتاحف.

ترفع تكنولوجيا Blockchain من أمن المعاملات المالية، وعلى الرغم من أن سوق التشفير غير ثابت حالياً، لا يزال الخبراء يثقون في قوته المستقبلية.

وربما يتعاملون في المستقبل القريب بعملة الكلب Dogecoin.