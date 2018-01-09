تعرَّف على الممثلة الفرنسية التي نشرت صورة لها مع ملك المغرب في مطعمه الفرنسي الفاخر

نشرت الممثلة الفرنسية ميلاني عمار على حسابها الخاص في إنستغرام صورة لها مع العاهل المغربي محمد السادس في أحد المطاعم الراقية في العاصمة الفرنسية باريس.

ميلاني التي اشتهرت بأدوارها في مسلسلات تلفزيون الواقع في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية علقت على صورتها مع الملك محمد السادس قائلة "عشاء مع ملك المغرب.. شكراً وداد".

الصورة أثارت ردود فعل كثيرة وسط نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المغاربة الذين تساءلوا خاصة حول هوية الممثلة وإذا كانت التقت الملك بالصدفة إذ اعتاد أن يتصور مع المعجبين والراغبين في أخذ صور شخصية معه، وأيضاً حول اسم وداد الذي تشكره ميلاني في تعليقها على الصورة.

من هي ميلاني؟

ممثلة الواقع الفرنسية من أصول مغربية تبلغ من العمر 24 سنة، وأشتهرت بأدوارها في الجزء الثاني من سلسلة تلفزيون الواقع الفرنسية "الفيلا" التي تحكي عن علاقات الحب وما يواكبها من مشاكل وأزمات تؤدي بأصحابها إلى تحطم قلوبهم.

وقبلها شاركت ميلاني عمار في في سلسلة الواقع الأميركية "الملائكة" حيث سافرت إلى ميامي في يناير/كانون الثاني 2017 إلى الولايات لتشارك في السلسة محاولة تحقيق حلمها في أن تعمل كعارضة أزياء، قبل أن تفشل وتغادر السلسلة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها صور الملك محمد السادس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد الناس العاديون والنجوم أخذ صور لهم مع العاهل المغربي في زياراته لدول مختلفة ونشرها على حساباتهم الخاصة.



