أَلبست طفلاً أسود سترة وكتبت عليها "ألطف قرد بالغابة".. شاهد إعلان H & M الذي دفعها للاعتذار

اعتذرت شركة إتش آند إم للأزياء يوم الثلاثاء عن إعلان يظهر فيه طفل أسود يرتدي سترة عليها شعار "ألطف قرد في الغابة" وقالت إنها ألغته من جميع حملاتها التسويقية.

وتعرض الإعلان لانتقادات واسعة النطاق وصفته بأنه عنصري. ومن بين منتقديه نجم موسيقى البوب الكندي المعروف بلقب (ذا ويكند) الذي تعاون مع إتش آند إم في تشكيلتي أزياء عام 2017 وقال إنه لن يعمل معهم مرة أخرى بعدما شاهد الإعلان.

وقال نجم البوب الكندي واسمه الحقيقي أبيل تسفاي في تغريدة على موقع تويتر يوم الإثنين "استيقظت صباح اليوم على صدمة وأشعر بحرج بسبب هذه الصورة. أشعر باستياء عميق ولن أعمل مع إتش آند إم مجدداً".

H&M apologizes for using a black child to model a sweatshirt with a "coolest monkey in the jungle" slogan https://t.co/7G8eY38rNV pic.twitter.com/E4TxOyn0ND

— CNN (@CNN) ٩ يناير، ٢٠١٨