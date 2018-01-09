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"لا تشرفوني".. هجوم عنيف من العراقيين على ملاك الكويتية بسبب منشور على إنستغرام.. وأبناء بلدها يردون

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تعرّضت الممثلة الكويتية ملاك لانتقادات شديدة من الجمهور العراقي بسبب منشورٍ لها على حسابها على إنستغرام، قابلته بهجوم على متابعيها الذين طلبت منهم إلغاء متابعتها.

إذ حوى المنشور الذي أشعل الأمر أعلاماً لكل الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج 23 لكرة القدم، ما عدا علم العراق، رغم مشاركة المنتخب العراقي في المباريات.



وهو الأمر الذي بررته الممثلة بالقول إن العراق دولة غير خليجية وليست ضمن مجلس التعاون الخليجي، لتتلقى هجوماً منتقداً لما اعتبروه تنكراً من أصلها كون والدتها عراقية.

ويبدو أن هذا الاتهام أخرج الممثلة عن شعورها، إذ قالت: "أنا لا أريد أي متابع من العراق، رأيي على كيفي أقول ما أريد ولا يشرفني متابعين يسبوا. طالما هذا الحقد الموجود في قلوبكم لا يشرفني متابعتكم، حفظاً على كرامتكم لا تتابعوني، يلا انقلعوا".

وتابعت: "الخليج تاج على رؤوسكم، لدي العديد من المنافقين والإمام علي قال أهل الشقاق والنفاق، ولا أريد من أهل الشقاق والنفاق متابعتي. حسّنوا صورتكم أمام الناس، إنتو وكندرتي (حذائي) واحد"، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية عن مقطع صوتي لها نشرته على سناب شات.





وأتبعته بمنشورٍ لها على إنستغرام، كتبت فيه: "احترمت ناس لأجل ناس يعني على قولة المثل لجل عين أكرمت مدينة، بس مع الأسف هالمدينة ماتستاهل الطيب لأن مهما أقول كلام زين يرجع علي بالشين شنو أسوي بحياتي الشخصية هذا شي خاص فيني ولا أحد بالكون له حق يحاسبني عليه، واللي يسبني راح أسبه وأسب أهله إلي ربوه وأسب وطنه إلي طلع هالنماذج، احترم تحترم والبادي أظلم".



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تلك التعليقات زادت من وطأة الهجوم عليها من المتابعين على حسابتها، وآخرين عبروا عن غضبهم في تغريدات ومنشورات على حساباتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية.







فيما حاول عدد من رواد الشبكات الاجتماعية بالكويت التأكيد على تمثيل ملاك نفسها بكلامها، وعدم موافقتهم عليه.









وقد امتد الهجوم إلى مشاهير في الوسط الفني والإعلامي العراقي والكويتي. إذ اتهمتها الإعلامية العراقية هيفاء حسوني بطلب الشهرة بما فعلته، مطالبةً العراقيين بعدم الالتفات لها ولكلامها.





كما أكدت الممثلة والمذيعة الكويتية مي العيدان أن ملاك بكلامها حملت شعباً بأكمله مسؤوليته، مؤكدةً أن ذلك الكلام لا يمثل الكويت ولا الكويتيين.

ثم قلبت هجومها على ملاك قائلةً "إنت 24 ساعة مع العراقيين، وتحيي لهم حفلات، وتتزوجي منهم، صاروا وحشين مرة واحدة؟".





فيما قالت عارضة الأزياء العراقية إنها لم تكن تعرف عما قالته ملاك التي وصفتها بـ"إنسانة الله مسود وجهها دنيا وآخرة" إلا من خلال المتابعين الذين طلبوا منها التعليق.
مطالبةً العراقيين بالتوجه للقضاء لمحاسبتها، لافتةً إلى أن حكم الإساءة لدول مجاورة في القضاء الكويتي يقضي بالسجن من 3 إلى 16 عاماً.





يذكر أن ملاك قامت بإغلاق إمكانية رؤية منشورتها على إنستغرام، إذ عدلت خاصيته إلى Private.



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وكانت ملاك قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها الخامس العراقي الجنسية في سبتمبر/أيلول 2017، بعد أقل من شهر من زواجها، وذلك بعد اكتشافها أنه "نصاب" كونه متزوج ولدية 3 أبناء، بحسب ما نقلته مجلة "ليالينا".

 

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