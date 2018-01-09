إلتشين سانغو في دبي بعد يومين لتسلُّم جائزة "أفضل ممثلة"

رشحت الممثلة التركية إلتشين سانغو لنيل جائزة أفضل ممثلة أجنبية، في الدورة الثانية لمهرجان ضيافة التكريمي بدبي، بحسب موقع Ranini.tv التركي.

ومن المنتظر أن تذهب الممثلة التركية، المعروفة في العالم العربي باسم "ديما" عن مسلسلها "حب للإيجار-Kiralık Aşk"، إلى دبي الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018؛ لتسلُّم الجائزة.

وقد أعلنت صفحة المهرجان على إنستغرام عن نيل سانغو جائزة أفضل ممثلة بناءً على أعمالها الناجحة وتصويت الجمهور.



يُذكر أن فعاليات المهرجان ستقام في منتجع "أتلانتس النخلة" بدبي في الـ11 من يناير/كانون الثاني 2018، بحضور عدد من المشاهير العرب والأجانب.

وقد أُعلن عن إطلاق مهرجان DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards) برئاسة ميشال ضاهر في مايو/أيار 2016.



فيما لاقت دورته الأولى في 10 يناير/كانون الثاني 2017، تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم: المغنية اللبنانية إليسا، والجزائري الشاب خالد، والتونسية لطيفة، والممثلة المصرية يسرا، والإعلامية الأردنية فاديا الطويل.

فيما وصفته مجلة "هي" بالمهرجان الشبيه بمهرجان "بياف" الذي يقام في بيروت سنوياً.