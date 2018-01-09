حتى الكلب أصبح له عملة رقمية! Dogecoin بدأت كمزحة ووصلت قيمتها السوقية الآن لأكثر من 2 مليار دولار أميركي

ماذا بعد عملة بيتكوين التي اجتاحت عالم العملات الرقمية، والتي مازال البعض يسأل عن حقيقتها وكيفية التعامل بها، الأمر لم يتوقف عند الارتفاع المفاجئ لقيمة هذه العملة، بل حتى المزحة أصبح لها قيمة سوقية. هذا ما حدث بالفعل لعملة جاءت فكرة عملة Dogecoin.

الدوغ كوين Dogecoin أو عملة الكلب الإلكتروني، من تعليق مصور مشهور على الإنترنت لكلب من فصيلة شيبا اينو اليابانية، ووصلت قيمتها السوقية الآن أكثر من 2 مليار دولار أميركي، بحسب Business Insider الأميركي.

فقد ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من المليار دولار أميركي لأول مرة في يوم عيد الميلاد، ثم ارتفعت إلى أكثر من 2 مليار دولار يوم الأحد. أما بالنسبة لسعرها، فقد تداولت العملة عند 0.018 دولار وقت كتابة هذا التقرير. وهذا الارتفاع يمثل زيادة في سعر العملة بنسبة تصل إلى 800٪ من 0.002 دولار لسعر العملة الواحدة في بداية شهر ديسمبر /كانون الأول.





Dogecoin's value just broke $2 billion from CNBC.





وقال المؤسس جاكسون بالمر، الذي أنشأ هذه العملة الرقمية كمزحة، إن الاهتمام الذي شهدته عملة Dogecoin مؤخراً هو مؤشر على عدم الجدية الواسع الانتشار في سوق العملات الرقمية.

وأضاف بالمر في مقابلة أجريت على موقع كوين ديسك المتخصص في أخبار ومراقبة العملات الرقمية: "لديّ الكثير من الإيمان في قدرة فريق التطوير الأساسي لعملة Dogecoin للحفاظ على البرنامج مستقر وآمن، ولكني أعتقد أن ذلك يعبر عن الكثير مما يحدث في فضاء العملات الرقمية بشكلٍ عام؛ لأنه من غير المعتاد أن عملة رقمية اسمها وشعارها يرمزان إلى كلب ولم يصدر تحديث لبرنامج التشغيل الخاص بها لأكثر من عامين تتعدى قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار أميركي".

وقد أثارت "وول ستريت" الانتباه بشأن وجود فقاعة في سوق العملات الرقمية. وفي الواقع، قال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في شركة يو بي إس لخدمات الطرود، إن العملات الرقمية في داخل "فقاعة لإنهاء جميع الفقاعات".

وذكر دونوفان في مذكرة نشرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول: "تشير زيادة أسعار عملة البيتكوين 20 ضعفاً في عامين فقط، وغياب أي دعم اقتصادي أساسي، إلى أن أسعار العملات الرقمية هي بالتأكيد فقاعة".

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة Motherboard ، أنشأ بالمر، الذي يعمل مدير مجموعة منتجات في شركة أدوبي سيستمز المتحدة، وبيلي ماركوس، مهندس برمجيات في شركة آي بي إم، عملة Dogecoin "بصورة غير جدية".

وكما قال بالمر للمحرر في مجلة ماذربورد، باتريك مغوير:"ذات ليلة بعد العمل، جلست لتناول مشروب، وكان لدي الكثير من وقت الفراغ، واشتريت موقع Dogecoin.com".

وتدخل ماركوس بعد ذلك للمساعدة في جعل Dogecoin عملة رقمية حقيقية.

اسم العملة هو تكريم لتعليق مصور مشهور ومنتشر على الإنترنت، يعرف باسم دوجي، والذي نال شعبية واسعة في عام 2013 ويتميز بوجه كلب مع كلمات هزلية في الخلفية.

هذا هو التعليق المصور:











