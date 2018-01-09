إصابة قيادي كبير من حماس بطلق ناري في الرأس

أعلنت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، أن القيادي في الحركة عماد العلمي، أصيب بطلق ناري في الرأس.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر طبية لم تكشف عن هويتها قولها: "وصول القيادي في حركة حماس، عماد العلمي إلى مستشفى الشفاء بعد إصابته بطلق ناري في الرأس بمدينة غزة".

إصابة القيادي في حركة حماس المهندس عماد العلمي أبو همام صباح اليوم الثلاثاء بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته وحالته حرجة . — حركة حماس (@hamasinfo) January 9, 2018

وعن حالته الصحية، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن العلمي بحالة حرجة وما زال يرقد في غرفة العمليات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

1عاجل | مصادر خاصة لشبكة "قدس" إصابة عضو المكتب السياسي لحماس عماد العلمي بحالة حرجة وما زال يرقد في غرفة العمليات حتى اللحظة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى pic.twitter.com/MXlDbZA70v — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 9, 2018

والعلمي، هو أحد مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة، وقد كان ممثلاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جمهورية إيران الإسلامية.

غادر العلمي سوريا في عام 2012 إلى قطاع غزة، ليستقر في القطاع بعد إبعادٍ دام 20 عاماً، حيث وُلد في غزة عام 1956 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في مصر.