سامسونغ تطوِّر هاتفاً يشغّل الشاشة على كلا الوجهين! إليك 3 أفكار لطريقة عمله

يبدو أن الاختراع القادم لشركة سامسونغ، بعد شاشة العرض منحنية الأطراف في "غلاكسيS8"، سيكون هاتفاً بوجهين!

واكتُشف ذلك بتسجيل شركة الهواتف الكورية الجنوبية براءة اختراع هاتف يعمل بشاشة من كلا الوجهين، أو بشكل أبسط يُمكّنك من استخدام وجه أو ظهر الهاتف لاستخدام شاشة العرض الرئيسية.

إذ سجلت سامسونغ البراءة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في 4 يناير/كانون الثاني 2018، بعد تقديمها بطلب في 12 أبريل/نيسان 2017، واكتشف ذلك المدوَّنة الهولندية Lets Go Digital.

وبحسب ما نقله موقع Business Insider الأميركي، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف الجديد من سامسونغ بـ3 تصاميم بوظائف مختلفة. وهي كالتالي:

التصميم الأول: شاشة عرض تلتف حول الجانب الأيمن









لن يلتف أصدقاؤك على الهاتف بعد الآن كأنكم تشاهدون مقاطع فيديو ممنوعة! فيُمكنك مشاركتهم الفيديو من ظهر الهاتف.

يُظهر التصميم الأول أن الهاتف الذكي يحمل شاشة عرض واحدة تلتف حول الجانب الأيمن من السماعات، ما يعطي انطباعاً بوجود شاشتي عرض على الجزء الأمامي والخلفي للجهاز.

تماماً مثل خاصية تبديل العرض من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي حسب وضعية حمل الجهاز، ما يسمح للمستخدمين بأن يملكوا خيارين للعرض على الشاشة حسب طريقة حملهم الهاتف.



التصميم الثاني: المحتوى يتنقل بين الشاشة الأمامية والخلفية









يُظهر التصميم الثاني جهازاً بشاشة تلتف حول جسمه كاملاً، وهو يتضمن أجهزة استشعار تقدر كيف يحمل المستخدم الهاتف لتعرض الشاشة من ثم على الوجه أو الظهر.

ويسمح هذا التصميم للمحتوى المعروض بالتبديل بين الشاشات الأمامية والخلفية، ولكنه سيوقف العرض خلف يد المستخدم اعتماداً على وضعيه حمله الجهاز، بحسب صحيفة Business Recorder.



التصميم الثالث: شاشة تلف تحت الجزء السفلي من الهاتف











يُظهر التصميم الثالث شاشة الهاتف الذكي تلتف تحت الجزء السفلي كاملاً بدلاً من حول الجانب فقط، ومن المرجح أن يملك مثل هذا الجهاز وظائف مماثلة لأول تصميمين.

وبحسب المدوَّنة الهولندية Lets Go Digital، فقد اخترعت شركة مايكروسوفت تصميماً مماثلاً في عام 2014.

براءات اختراع عدة لصالح سامسونغ









ويبدو أن علينا الانتظار لنعرف ما إذا كان أحد هذه التصميمات سيظهر في الأسواق قريباً أم لا؛ إذ لم تؤكد سامسونغ أنها سوف تنفذ أياً منها حتى الآن.

وقد أشار الموقع الأميركي إلى امتلاك سامسونغ العديد من براءات الاختراع لتصاميم الهواتف الذكية ووظائف جديدة، لم تظهر حتى الآن في السوق.

منها مثلاً، الهواتف القابلة للطي، التي يرجح أن تشهد حضوراً في الأسواق هذا العام، بعد الكثير من الأحاديث التي كانت تدور حول اعتزام الشركة تجربة النسخة المبدئية من الهاتف عام 2017، وذلك تمهيداً لعرضه للبيع قبل 2018.

وجاء هذا الإعلان عن الهاتف بعد تقدُّم الشركة ببراءة اختراع لجهاز قابل للطي في عام 2016، وفقاً لما نقله الموقع الإخباري الكوري الجنوبي The Investor.