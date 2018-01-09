ألقى مرة قشرة موز على مصوّر وهدد بإعدام من ينتقد الحكومة!.. رئيس الوزراء التايلاندي يبتكر طريقة عجيبة ليتجنب أسئلة الصحفيين

باغت رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، الصحفيين مجدداً بابتكار طريقة يتجنب فيها أسئلتهم، فصنع مجسماً من الكرتون لنفسه بالحجم الطبيعي وطالب من الصحفيين توجيه الأسئلة إلى المجسم بدلاً منه.

ففي مؤتمرٍ صحفي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بدا أوتشا مستعداً لتلقِّي الأسئلة، لكنَّه أشرف حينئذ على أحد مساعديه وهو يُثبِّت المجسم الكرتوني، بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

ثُمَّ قال للصحفيين: "إن كنتم ترغبون في طرح الأسئلة عن السياسة والصراع، فلتسألوا هذا الرجل"!

ثُمَّ استدار وغادر، تارِكاً المجسم وراءه، الأمر الذي أثار ضحكات استغراب ونظراتٍ مرتبكة بدت على أوجه الإعلاميين بمقر الحكومة.

كان رئيس الوزراء قد تحدَّث في وقتٍ سابق إلى وسائل الإعلام بعد حضوره فعالية تُروِّج ليوم الطفل المقبل في تايلاند، لكنَّه تهرَّب قبل أن يتمكَّن أحدٌ من سؤاله عن عددٍ من القضايا السياسية المُلِحّة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يباغت فيها برايوت -وهو جنرالٌ بالجيش سيطر على السلطة في انقلابٍ أبيض عام 2014- وسائل الإعلام.

ففي مناسباتٍ ماضية ربتَ على أذن أحد فنيي الصوت في أثناء مؤتمرٍ صحفي مرتجل، وألقى قشرة موز على المُصوِّر، وهدَّد في دعابة فظّة، بإعدام أي صحفي ينتقد حكومته.

حين استولى المجلس العسكري الذي ينتمي إليه برايوت على السلطة، تمتَّع المجلس بتأييدٍ جماهيري كبير لإنهاء فترة طويلة شهدت فيها الشوارع في كثيرٍ من الأحيان عنفاً سياسياً. لكن مع امتداد حكمه، تزايد انتقاد سياسات الحكومة القمعية في كثيرٍ من الأحيان وانعدام الشفافية.

هذا وقد تعهَّد برايتون بعقد انتخاباتٍ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من أنَّه أطلق في السابق وعوداً شبيهة عدة مرات ثُمَّ أجَّل الانتخابات.

