الاحتجاجات تتمدد وتتصاعد في تونس.. مقتل شخص في تظاهرة مناهضة للحكومة

قالت وسائل إعلام محلية وسكان إن شخصاً قتل، أمس الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وكانت الشرطة التونسية قد فرقت مساء الأحد احتجاجاً ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الأحزاب.

وهتف الشبان "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" قبل أن تفرّق الشرطة التجمع وفقاً لما أظهرته أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل.

وقبل ذلك، كان العشرات من الشبان قد تظاهروا بظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، ولكن بجو من الهدوء، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال أحدهم متوجهاً إلى الحشد الصغير "اليوم، بعد 7 سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!".

وبحسب نشطاء بحملة "فاش نستناو"، تم اعتقال العديد من أعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم غرافيتي على الجدران تندد بارتفاع الأسعار.

ولم تعط وزارة الداخلية التي اتصلت بها فرانس برس تفاصيل تتعلق بتلك الاعتقالات.

وميزانية العام 2018 التي اعتمدت في ديسمبر/كانون الأول بغالبية واضحة في البرلمان تنص على زيادة "موجعة" بالأسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.