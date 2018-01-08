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السودان يتقدم بشكوى جديدة ضد مصر إلى الأمم المتحدة بعد أيام من استدعاء سفيره في القاهرة للتشاور

 |  رويترز
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البشير

قالت وزارة الخارجية إن السودان جدّد شكواه للأمم المتحدة التي يطلب فيها أن تسلّمه مصر السيطرة على "مثلث حلايب"، وهي أراض حدودية بين الدولتين.

وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب نزاعات على مثلث حلايب الحدودي، وكذلك استخدام مياه نهر النيل الذي يمر بأراضي البلدين.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية، ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958. وتقول القاهرة إنها أراضٍ مصرية.

ولم تذكر وزارة الخارجية السودانية الإجراء الذي تريد من الأمم المتحدة اتخاذه.

ورفضت مصر في 2016 طلباً من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور يوم الخميس الماضي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير تضمن إشارة إلى النزاع الحدودي بين البلدين.

 

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