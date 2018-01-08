المملكة تكتسي برداء ثلجي.. بالصور موجة برد استئنائية وتساقط كثيف للثلوج في المغرب

يتعرض المغرب منذ أيام لموجة استثنائية من البرد، ترافقت مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية، ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة في المناطق الأكثر تضرراً.

وقال مسؤول في الأرصاد الجوية، الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، إن "درجات الحرارة أقل من مستواها العادي، تتساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير والأطلس الأوسط، ابتداءً من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة تصل إلى خمس درجات تحت الصفر".

ثلوج المغرب اليوم ومن مناطق مختلفة pic.twitter.com/wuw5ZYwAcg — Severe Arap Weather (@SevereArapWeath) ٦ يناير، ٢٠١٨

وتتاثر المناطق الداخلية للبلاد، مع جبالها المعتادة على شتاء شديد القسوة، أكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدأت الجمعة.

وقطعت العديد من الطرق بسبب الثلوج، وفقاً لوزارة النقل، ما يزيد من عزلة القرى في المناطق المرتفعة.

وقال أحد سكان بن سميم من قريته الواقعة على سفوح الأطلس المتوسط إن "الناس باتوا معزولين مع انقطاع الطرق، ولا يستطيع المزارعون تقديم العلف للماشية".

ودعت وزارة الداخلية إلى "تعبئة كافة قطاعات الحكومة"، قائلة إن أكثر من 500 ألف شخص سيستفيدون من خطة لمواجهة البرد مثل توزيع البطانيات والمواد الغذائية".

#الجزائر

ثلوج متوقعة على المرتفعات الغربية والوسطى

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مشاركة من يونس بورنان pic.twitter.com/vQyJ4bclZq — الطقس في المغرب (@ArabiaWeatherMA) ٨ يناير، ٢٠١٨

من جهتها، أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنها تنشط في المناطق الجبلية النائية لتقديم المساعدات بمواجهة موجة البرد.

كما تؤثر موجة البرد أيضاً، وإن بدرجة أقل، على المناطق الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي. وفي الرباط، سقطت حبات من البرد الإثنين.

ويشعر المزارعون بالارتياح إزاء هطول الأمطار الغزيرة بسبب القلق من مخاطر الجفاف.